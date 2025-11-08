CANAL RCN
Colombia Video

El conmovedor mensaje de la esposa de Miguel Uribe al neurocirujano Fernando Hakim

La esposa de Miguel Uribe dedicó un emotivo mensaje al neurocirujano Fernando Hakim, agradeciendo su entrega y lucha que tuvo con su esposo.

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
12:58 p. m.
Colombia sigue de luto tras la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrida en la madrugada del 11 de agosto en la Fundación Santa Fe de Bogotá. El senador permaneció más de dos meses en estado crítico luego del atentado que sufrió el 7 de junio.

En medio de las múltiples reacciones y mensajes de condolencia, uno de los más emotivos fue el que le dedicó su esposa, María Alejandra Tarazona, al neurocirujano Fernando Hakim, quien lideró el equipo médico que intentó salvarle la vida.

Un agradecimiento desde el corazon

Hakim, reconocido especialista de la Fundación Santa Fe, compartió en su cuenta oficial de Instagram una imagen despidiendo a Uribe, gesto que recibió innumerables mensajes de apoyo y gratitud.

Entre ellos destacó el de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, quien escribió: “Querido Doctor, tú y tu equipo lucharon a su altura, como Miguel hubiera querido, como él mismo mostró el camino”.

En su mensaje, agregó: “¡Gracias infinitas, siempre tendrás un lugar en nuestros corazones!”. Sus palabras reflejaron el profundo respeto y reconocimiento hacia el trabajo del médico y su equipo durante los más de sesenta días de lucha contra las graves secuelas que dejó el ataque contra su esposa en Modelia, Bogotá.

La confirmación de la Fundación Santa Fe

Horas antes, la propia Fundación Santa Fe emitió un comunicado oficial confirmando el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay.

"La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido. El equipo a cargo de su cuidado, en todas las áreas de la institución, trabajó incansablemente durante estos más de dos meses desde su ingreso gravemente herido".

El director médico agregó que, a pesar de todos los esfuerzos, fue un “triste desenlace” y reiteró la solidaridad con la familia Uribe Turbay.

