Desgarrador video de Miguel Uribe de niño pidiendo por su mamá Diana Turbay secuestrada

El fallecimiento de Miguel Uribe Turbay ha desatado una ola de homenajes y recuerdos. Entre ellos, resurgió un video histórico que conmovió al país.

A través de las redes sociales revelaron un clip del Noticiero Criptón de 1990, en el que se ve a Miguel con tan solo cuatro años, enviando un saludo de Año Nuevo a su madre, la periodista Diana Turbay, quien para ese momento llevaba meses secuestrada por el grupo criminal 'Los Extraditables'.

Este emotivo video de Miguel Uribe con su mamá, a pocas semanas de su trágica muerte, hoy se ha convertido en un símbolo de la historia de dolor y violencia que ha marcado a su familia.

¿Cómo fue secuestrada Diana Turbay, madre de Miguel Uribe?

Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay Ayala, era una destacada periodista y directora del Noticiero Criptón.

Fue secuestrada el 30 de agosto de 1990, junto con un equipo de periodistas, tras ser engañada con una falsa entrevista con un supuesto comandante del ELN. El secuestro fue una estrategia de Pablo Escobar para presionar al gobierno colombiano y evitar la extradición.

Doloroso momento para la familia de Miguel Uribe

El video, que muestra a un Miguel Uribe inocente y lleno de esperanza, contrasta con el trágico desenlace de la historia. Diana Turbay murió el 25 de enero de 1991, durante un fallido intento de rescate.

El operativo, que se llevó a cabo en Copacabana, Antioquia, terminó de la peor manera. Diana recibió un disparo que le causó graves heridas, poniendo fin a su cautiverio y a su vida.

Miguel, que en ese entonces tenía cinco años, tuvo que crecer con el recuerdo de su madre y la herida de la violencia que le arrebató su infancia.

Este doloroso episodio se conecta hoy con el reciente fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, quien en un irónico y trágico giro del destino, fue víctima de la misma violencia que le arrebató a su madre.

El video de aquel niño, que con inocencia enviaba un mensaje a su mamá, es un testimonio de la resiliencia de una familia que, a pesar de sus tragedias, siguió luchando por un país en paz.