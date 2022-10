“Planteamos al Gobierno una contrapropuesta de paz real”: Miguel Uribe sobre debate de paz total

Durante una nueva discusión en el Senado de la República, fue aprobada la ley de orden público o proyecto de paz total, luego de un debate de casi ocho horas, en las que cayeron algunos de los polémicos artículos de esta propuesta, entre ellos, el que proponían indulto para los detenidos por desmanes en las manifestaciones.

El turno ahora será para la Cámara de Representantes y, aunque la bancada de Gobierno suma las mayorías, los partidos políticos han dejado claro que no son un cheque en blanco, tumbando puntos como el indulto, el sometimiento vía decreto y los gestores de convivencia.

Incluso se eliminó el punto que proponía servicio social para la paz como una alternativa al servicio militar obligatorio, artículo que se espera revivir en el debate de la Cámara, tal como aseguró el presidente del Senado, Roy Barreras.

En el pulso de la plenaria del Senado quedó la puerta abierta para negociar con desertores del proceso de paz como alias Iván Márquez, discusión que elevó el debate y enfrentó a varios congresistas.

El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, habló con Noticias RCN sobre lo que sucedió en la jornada del lunes al interior del Congreso, los artículos que se hundieron y la posibilidad de revivir en debate respecto al servicio militar obligatorio.

Noticias RCN: ¿Cuáles son los artículos que le preocupan a la oposición?

M.U.: El proyecto aprobado ayer es el camino que pavimentarán hacia la impunidad absoluta, es decir, la paz total no es otra cosa que una retórica de sometimiento del Estado ante los grupos criminales. Nosotros le planteamos al Gobierno una contrapropuesta de paz real, donde el fin no justifique los medios, donde las segundas oportunidades sean para las víctimas y no para los victimarios.

Lo que pasó ayer es lamentables, se abre la compuerta para que todos los criminales colombianos accedan a beneficios políticos o judiciales con la retórica de una supuesta paz. Es el sometimiento de la gente buena a los criminales y bandidos.

Le puede interesar: Artículo de ley buscará designar a personas privadas de la libertad como promotores de paz

Ayer logramos tumbar los artículos de los indultos a la primera línea, la invitación a que estos criminales fueran gestores de convivencia, logramos limitar que los procesos de paz sean por decreto, por el contrario, deberán volver al Congreso para garantizar esa independencia de poderes, logramos proteger el servicio militar obligatorio, pero lamentamos en general este proyecto que tiende a construir un camino político de beneficio a los criminales.

Noticias RCN: ¿Por qué se hundió la propuesta de servicio social para la paz?

M.U.: Lo que deja este pronunciamiento es un tufo antidemocrático, porque cuando ganan está bien, pero cuando pierden quieren revivir los artículos.

Es evidente que este Gobierno ha buscado debilitar la Fuerza Pública, ha empoderado a criminales y ha criminalizado a los policías. Buena parte de ese discurso ha llevado a lo que pasó en Bogotá, donde a palo limpio casi matan policías y no hubo respuesta de las autoridades, ni de Claudia López ni del presidente.

Lo vimos nuevamente hace unos días, la primera línea salió a protestar porque les quitaron el indulto, capturan a unos de estos terroristas y el viceministro del Interior intercede para que los liberen.

Ese artículo de eliminar el servicio militar obligatorio va encaminado a debilitar la fuerza pública, seguramente a mediano plazo hay que ir limitando ese servicio, pero no es el momento y menos por una ley. Además, están proponiendo una conmutabilidad con el servicio social para la paz que no es claro quién lo paga y cómo se implementa.

Nosotros lo que planteamos es crear ese servicio social para la paz, independientemente del servicio militar obligatorio, todos los esfuerzos para la paz son bienvenidos, pero no debilitando a la fuerza pública ni la capacidad del Estado para combatir a los criminales.

Lea además: Se hundió propuesta de servicio social para reemplazar el servicio militar