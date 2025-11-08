Así reaccionó el país ante la muerte del senador Miguel Uribe Turbay

En la mañana de este lunes 11 de agosto, la Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó el fallecimiento del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien permaneció más de dos meses hospitalizado tras el atentado que sufrió en Bogotá.

RELACIONADO Fundación Santa Fe de Bogotá entregó detalles del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay

La noticia fue comunicada por Henry Mauricio Gallardo, director médico de la Fundación Santa Fe, en una declaración que conmovió a la opinión pública.

Mensaje oficial de la Fundación Santa Fe

"La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido. El equipo a cargo de su cuidado, en todas las áreas de la institución, trabajó incansablemente durante estos más de dos meses desde su ingreso gravemente herido", expresó Gallardo.

Agregó que "a pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor".

Reacciones de líderes y figuras públicas tras la muerte de Miguel Uribe

El fallecimiento de Uribe Turbay generó mensajes de condolencia de diferentes sectores políticos, dejando de lado las diferencias ideológicas.

Dentro de los que más se destacan fueron los mensajes de la vicepresidenta Francia Márquez, el expresidente Iván Duque, la excanciller Laura Sarabia, el expresidente Juan Manuel Santos y el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez Suárez.

RELACIONADO Estos son los 6 procesados y autores intelectuales de la muerte de Miguel Uribe

También lo hicieron la senadora Angélica Lozano, la primera dama Verónica Alcocer, el concejal Andrés Barrios (quien lo acompañaba el día del atentado), el precandidato presidencial David Luna y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López. Todos coincidieron en destacar su entrega al servicio público y en enviar fortaleza a sus seres queridos.