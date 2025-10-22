Miles de usuarios afectados por reparaciones en vía férrea del Metro de Medellín tras socavación

El metro de Medellín enfrenta un desafío logístico y técnico tras el socavón que afectó uno de sus rieles, obligando a implementar un plan de contingencia que podría extenderse por al menos ocho días más.

La empresa metropolitana trabaja 24 horas al día para resolver la situación, mientras miles de usuarios se ven forzados a buscar alternativas de movilidad.

El incidente genera un impacto significativo en la movilidad de la ciudad, con afectaciones principales en el tramo entre las estaciones Poblado y Aguacatala.

Para mitigar los inconvenientes, se estableció un servicio de buses padrones gratuitos, aunque estos no logran cubrir completamente la demanda de los aproximadamente 1,500 pasajeros que normalmente transporta cada tren en ese sector.

Usuarios del Metro hablan de las afectaciones tras socavación

"Súper difícil, hemos estado en un caos total, llegando tarde al trabajo, o sea, esto se volvió un caos", comentó a Noticias RCN uno de los usuarios afectados, reflejando el sentir general de la ciudadanía ante la situación.

La empresa Metro informó que los trabajos de reparación avanzan según lo previsto, favorecidos por las condiciones climáticas recientes. Sin embargo, advierten que el plazo de una semana para normalizar el servicio podría extenderse si las lluvias interfieren con las labores.

Según expertos en movilidad, para poder atender 1500 personas que pudieran llegar a tener cabida dentro de un tren, se requerirían alrededor de entre 20 buses y un poco más, 20-25 buses de 40-50 pasajeros para poder atender esta capacidad.

Congestión en vías aledañas por reparaciones en Metro de Medellín

La situación ha generado congestión adicional en las vías aledañas, ya que muchos usuarios optan por medios alternativos de transporte. Ante esto, las autoridades recomiendan paciencia y planificación. "Sí, hay que tener paciencia, madrugar mucho. Está complicada la cosa", expresó otro usuario.

Mientras tanto, se realizó un llamado a reforzar el personal de logística para mejorar el flujo de pasajeros y garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos. La ciudadanía, en general, ha mostrado un buen comportamiento, aunque se reportan casos aislados de personas que no respetan las normas implementadas durante la contingencia.

El metro de Medellín, pilar fundamental del sistema de transporte público de la ciudad, continúa trabajando para resolver esta situación lo antes posible, consciente del impacto que tiene en la vida diaria de miles de ciudadanos que dependen de este medio para sus desplazamientos cotidianos.