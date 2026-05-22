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Fenavi alerta que bloqueos en Buenaventura disparan costos y ponen en riesgo producción avícola

El gremio hizo un llamado urgente al Gobierno para garantizar la continuidad en el flujo de materias primas esenciales.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

mayo 22 de 2026
07:07 p. m.
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La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) alertó este viernes sobre la grave afectación que generan los bloqueos en la vía a Buenaventura, que ya completan cuatro días.

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El gremio advirtió que la situación ha provocado incrementos de hasta 240% en los costos logísticos y amenaza la estabilidad de la cadena alimentaria en el suroccidente del país.

Costos logísticos y sobreprecio del maíz

Según Fenavi, el cierre de este corredor estratégico ha obligado a redireccionar insumos hacia puertos alternos como Barranquilla, lo que ha elevado significativamente los tiempos y costos de operación. Esta contingencia ya se refleja en un incremento cercano al 20% en el costo por tonelada de maíz, uno de los principales insumos para la alimentación de las aves.

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La Federación advirtió que los pequeños y medianos productores, responsables de cerca del 55% de la producción nacional de huevo, son los más afectados, pues cuentan con menor capacidad para absorber estos sobrecostos.

Riesgo para la seguridad alimentaria

“Si no se restablece la movilidad de manera inmediata, el sector enfrentará mayores riesgos sobre la producción, el abastecimiento y la estabilidad de la cadena alimentaria en el suroccidente del país”, señaló Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de Fenavi.

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El gremio hizo un llamado urgente al Gobierno para garantizar la continuidad en el flujo de materias primas esenciales. Mantener las restricciones logísticas, advirtió, no solo incrementa los costos y afecta la producción, sino que también compromete la seguridad alimentaria y el acceso a alimentos básicos.

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