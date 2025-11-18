“Aquí no hubo nada ilegal”: ministro de Defensa sobre bombardeos donde murieron 15 menores reclutados
El ministro Pedro Sánchez aclaró que los menores que perdieron la vida en operaciones contra ‘Iván Mordisco’ no eran niños, sino adolescentes.
Noticias RCN
07:56 a. m.
Tras confirmarse la muerte de 15 menores en medio de bombardeos de la Fuerza Pública en operativos militares ordenados por el Gobierno Nacional, Noticias RCN conversó con el ministro de Defensa, el general en retiro, Pedro Sánchez.
De acuerdo con Defensoría del Pueblo y Medicina Legal, son 15 los menores que murieron en campamentos de las disidencias de las Farc, al mando de ‘Iván Mordisco’.
La muerte de estos menores se habría registrado no solo en la ofensiva que se adelanta en Guaviare, sino también en Arauca y Amazonas..
¿Por qué bombardearon si sabían que había menores en los campamentos?
Ministro Pedro Sánchez:
No murió ningún niño o niña durante esta operación. Los niños son de 12 años o menos; murieron adolescentes, lamentablemente, reclutados por criminales que los han usado como combatientes ilegales en función continua de combate y les hace perder cualquier protección que brinda las diferentes normas internacionales en las hostilidades.
La invitación es a rechazar el único crimen que existe que es generado por los grupos armados organizados que reclutan a los niños y niñas para llevarlos a las hostilidades.
Aquí no hubo nada ilegal. Aquí lo único que hubo fue una acción totalmente legítima.
Debería todo el mundo estar rechazando por qué están reclutando menores, exigiendo que los suelten, exigiendo que no recluten más, exigiendo que se desmovilicen.
Los menores fallecidos son víctimas de reclutamiento y no decidieron estar en esos campamentos
Ministro Pedro Sánchez:
Me gustaría que preguntaran también sobre el desplazamiento forzado que ha habido, el confinamiento, los actos de terrorismo. ¿Quiénes han estado detrás de ellos? Pues estructuras criminales que han ejecutado actos contra la población civil.
Y dentro de estas estructuras criminales, hay combatientes ilegales de diferentes edades, donde nos han asesinado, en lo que llevábamos de este gobierno, a 369 militares y policías.
Quienes han cometido eso han sido combatientes ilegales de diferentes edades, que incluye a adolescentes que han asesinado, no solamente a nuestros militares o policías.