CANAL RCN
Colombia Video

“Aquí no hubo nada ilegal”: ministro de Defensa sobre bombardeos donde murieron 15 menores reclutados

El ministro Pedro Sánchez aclaró que los menores que perdieron la vida en operaciones contra ‘Iván Mordisco’ no eran niños, sino adolescentes.

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
07:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras confirmarse la muerte de 15 menores en medio de bombardeos de la Fuerza Pública en operativos militares ordenados por el Gobierno Nacional, Noticias RCN conversó con el ministro de Defensa, el general en retiro, Pedro Sánchez.

Son 15 los menores reclutados que han sido asesinados en combates contra 'Iván Mordisco'
RELACIONADO

Son 15 los menores reclutados que han sido asesinados en combates contra 'Iván Mordisco'

De acuerdo con Defensoría del Pueblo y Medicina Legal, son 15 los menores que murieron en campamentos de las disidencias de las Farc, al mando de ‘Iván Mordisco’.

La muerte de estos menores se habría registrado no solo en la ofensiva que se adelanta en Guaviare, sino también en Arauca y Amazonas..

Petro culpó a grupos criminales por la muerte de menores en Guaviare: bombardeos se mantendrán
RELACIONADO

Petro culpó a grupos criminales por la muerte de menores en Guaviare: bombardeos se mantendrán

¿Por qué bombardearon si sabían que había menores en los campamentos?

Ministro Pedro Sánchez:

No murió ningún niño o niña durante esta operación. Los niños son de 12 años o menos; murieron adolescentes, lamentablemente, reclutados por criminales que los han usado como combatientes ilegales en función continua de combate y les hace perder cualquier protección que brinda las diferentes normas internacionales en las hostilidades.

La invitación es a rechazar el único crimen que existe que es generado por los grupos armados organizados que reclutan a los niños y niñas para llevarlos a las hostilidades.

Aquí no hubo nada ilegal. Aquí lo único que hubo fue una acción totalmente legítima.

Debería todo el mundo estar rechazando por qué están reclutando menores, exigiendo que los suelten, exigiendo que no recluten más, exigiendo que se desmovilicen.

Reclutamiento de menores en Colombia: un panorama cada vez más crítico
RELACIONADO

Reclutamiento de menores en Colombia: un panorama cada vez más crítico

Los menores fallecidos son víctimas de reclutamiento y no decidieron estar en esos campamentos

Ministro Pedro Sánchez:

Me gustaría que preguntaran también sobre el desplazamiento forzado que ha habido, el confinamiento, los actos de terrorismo. ¿Quiénes han estado detrás de ellos? Pues estructuras criminales que han ejecutado actos contra la población civil.

Y dentro de estas estructuras criminales, hay combatientes ilegales de diferentes edades, donde nos han asesinado, en lo que llevábamos de este gobierno, a 369 militares y policías.

Quienes han cometido eso han sido combatientes ilegales de diferentes edades, que incluye a adolescentes que han asesinado, no solamente a nuestros militares o policías.

Gobierno sí sabía que habían menores antes del bombardeo en Guaviare: "eran combatientes"
RELACIONADO

Gobierno sí sabía que habían menores antes del bombardeo en Guaviare: "eran combatientes"

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Defensoría del Pueblo

Le seguiré insistiendo al presidente que suspenda los bombardeos: defensora Iris Marín

Guaviare

Son 15 los menores reclutados que han sido asesinados en combates contra 'Iván Mordisco'

Bogotá

Así funcionará el nuevo modelo de recolección de basuras en Bogotá con grupos de WhatsApp

Otras Noticias

Atlético Nacional

El periodista que encaró a Alfredo Morelos en zona mixta tuvo graves consecuencias

Las graves consecuencias que recibió el periodista que encaró a Alfredo Morelos finalizando el juego entre América de Cali vs. Atlético Nacional.

La casa de los famosos

Abiertas las votaciones del quinto grupo de aspirantes a La casa de los famosos 2026: así puede votar

Comediantes, actores y músicos integran el quinto grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia.

Japón

Las 'chicas musculosas' de Japón desafían los cánones de belleza

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna HOY: número y signo ganador del 17 de noviembre de 2025

Cuidado personal

Las cinco razones por las que no ve resultados en el gimnasio