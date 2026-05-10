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Mujer terminó con su vehículo dentro de una piscina en un conjunto residencial de Valledupar

El accidente quedó registrado en cámaras de seguridad que posteriormente fueron compartidas en redes sociales.

Noticias RCN

octubre 05 de 2026
04:27 p. m.
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Un insólito hecho generó asombro entre los residentes de un conjunto residencial de Valledupar luego de que una mujer terminara con su carro completamente sumergido en la piscina del lugar.

Camioneta terminó al fondo de una piscina en Valledupar

El accidente quedó registrado en cámaras de seguridad que posteriormente fueron compartidas en redes sociales. En las imágenes se observa al automóvil, una camioneta Hyundai de color blanco, cubierta de agua hasta el techo.

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Hasta el momento se desconocen las causas de por qué la conductora del automotor perdió el control. Se espera que las autoridades adelanten las investigaciones correspondientes para establecer lo que ocurrió.

Lo que revelan las imágenes

Las grabaciones que circulan en redes revelan que todo ocurrió este lunes 5 de octubre sobre las 9:10 de la mañana. La camioneta se encontraba estacionada en el parqueadero de una vivienda esperando para recoger a una persona.

Tiempo después se observa a una mujer saliendo de la vivienda, ajusta la puerta principal y se sube en el puesto de copiloto. Al cerrar la puerta, la conductora acelera hacia atrás, impactando con una ventana de la fachada de la casa. Luego, se pone en marcha de manera rápida hacia delante.

La grabación muestra cuando, metros más adelante, el vehículo hace un sobresalto brusco en el que, al parecer, se habría volado un andén que separa la zona de parqueo con una cancha de futbol para posteriormente, terminar sumergido en la piscina.

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Un segundo video, grabado por quien sería un residente del conjunto, muestra el trayecto del vehículo y a varias personas observando con asombro la escena. Según las imágenes, la camioneta también impactó unas rejas que encerraban la zona de agua.

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