Fortaleza se burló de Millonarios tras su eliminación en la Copa BetPlay

Fortaleza aprovechó la eliminación de Millonarios en la Copa BetPlay para ponerle picante al próximo enfrentamiento entre ambos equipos por la Liga BetPlay II-2026.

El conjunto bogotano utilizó una coincidencia con la fecha y la hora del partido para recordar uno de los resultados más dolorosos en la historia de Millonarios: el 0-8 ante Real Madrid.

¿Qué le dijo Fortaleza a Millonarios?

A través de sus redes sociales, Fortaleza publicó una pieza gráfica con una frase que rápidamente llamó la atención: “El 08 a las 08”.

La referencia tiene una explicación. El próximo partido entre ambos equipos está programado para el 8 de octubre a las 8:00 de la noche, por lo que el club decidió jugar con los números para recordar el famoso 0-8 que Real Madrid le propinó a Millonarios.

Pero Fortaleza fue más allá de la gráfica. En el mensaje que acompañó la publicación escribió: “Mis Amixxxx de Millitox”, antes de agregar una particular invitación al encuentro.

“Recuerden que este 0-8 a las 0-8 tenemos una cita en el estadio Metropolitano de Techo”, publicó el conjunto bogotano.

La publicación apareció apenas unos días después de que Millonarios quedara eliminado de la Copa BetPlay a manos de Barranquilla FC.

¿Por qué Fortaleza recordó el 0-8 de Millonarios?

El resultado que utilizó Fortaleza como referencia ocurrió en septiembre de 2012, cuando Real Madrid goleó 8-0 a Millonarios en un partido amistoso disputado en el estadio Santiago Bernabéu.

El marcador quedó registrado como una de las derrotas más amplias sufridas por el conjunto capitalino y se convirtió en una referencia recurrente cuando se busca recordar resultados negativos del equipo.

Ahora Fortaleza decidió utilizarlo como parte de la promoción de su próximo partido ante el conjunto dirigido por Alberto Gamero.

La provocación llega, además, en un momento particular para Millonarios. El equipo quedó eliminado de la Copa BetPlay después de empatar 1-1 con Barranquilla FC y perder 5-4 en la definición por penaltis.

El encuentro ante Fortaleza será ahora uno de los siguientes retos del cuadro azul, que deberá concentrarse exclusivamente en la Liga BetPlay tras quedar fuera de la Copa.