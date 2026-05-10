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Economía

Hoy se reúne la Junta de la Andi para definir si acepta o no la renuncia de Bruce Mac Master

La reunión de la Junta también tendrá en cuenta las peticiones de los capítulos de Santander y Bolívar, cuyos empresarios pidieron no aceptar la renuncia del dirigente gremial.

Bruce Mac Master presidente de la Andi
FOTO: Andi Colombia

Valeria Quiroga

octubre 05 de 2026
03:06 p. m.
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Se cumplen cinco días desde que se conoció la carta de renuncia de Bruce Mac Master como presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), cargo que desempeñó durante cerca de 13 años y decidió finalizar luego de una tensa relación con el gobierno de Abelardo de la Espriella.

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La Junta Directiva de la Andi se reúne este lunes para determinar si acepta o no la renuncia de Bruce Mac Master. También tendrá en cuenta peticiones de los empresarios que conforman los capítulos de Santander y Bolívar, quienes horas después pidieron ratificar la presidencia del dirigente gremial y no aceptar su renuncia.

El capítulo Santander aseguró que considera “inaceptable que presiones externas, provengan de donde provengan, pretendan condicionar las decisiones de la Asociación o determinar quién debe ejercer su liderazgo”. En la carta también enfatizaron que una democracia fuerte requiere de un sector privado libre con gremios independientes.

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La carta de renuncia de Bruce Mac Master

Aunque el dirigente gremial presentó su carta de renuncia, todavía no está firmada, por lo que será la junta directiva la que tenga la última palabra.

En la misiva Mac Master explica que en las últimas semanas se presentaron “circunstancias inesperadas y preocupantes que han hecho particularmente complejo el entorno de la Asociación, con potenciales efectos adversos sobre sus afiliados y sobre sus funcionarios”.

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En su carta también argumentó que su renuncia solo busca proteger a la institución y facilitar que continúe con su misión.

¿Quiénes suenan para asumir la presidencia de la Andi?

Con la posible salida de Bruce Mac Master, hay varios nombres que suenan para asumir la presidencia de uno de los gremios más relevantes en el país.

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Según lo comentado por Darcy Quinn en La FM, entre las opciones que se han mencionado están Antonio Celia, barranquillero y expresidente de Promigas, quien ya habría sido contactado, pero habría declinado la propuesta; Alberto Samuel Yohai y María Claudia Lacouture, actual presidenta de AmCham.

A esta lista se suma María Paula Correa, quien anteriormente aspiró a la Cámara de Comercio de Bogotá y cuyo nombre también estaría siendo considerado para ocupar la presidencia de la ANDI.

De acuerdo con Quinn, Correa podría contar con el respaldo necesario para asumir el cargo, pues tendría el visto bueno del presidente Abelardo de la Espriella y el apoyo del expresidente Iván Duque.

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