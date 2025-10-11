CANAL RCN
Colombia Video

Fiscalía imputa seis nuevos delitos a Nicolás Petro

Durante la diligencia judicial, el ente acusador anunció que solicitará una medida de aseguramiento en contra del hijo del presidente.

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
10:30 a. m.
La Fiscalía General de la Nación inició este lunes la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en procesos de contratación con la Gobernación del Atlántico.

Fiscalía imputó a Nicolás Petro por seis nuevos delitos

Durante la diligencia judicial, el ente acusador anunció que solicitará una medida de aseguramiento en su contra, argumentando la gravedad de los nuevos delitos que se le atribuyen y el posible riesgo de obstrucción a la justicia.

Según la Fiscalía, Nicolás Petro es señalado de haber incurrido en seis nuevos delitos: interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, peculado por apropiación, falso testimonio, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.

Estos cargos se suman a las investigaciones que ya se adelantan por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en el marco del proceso que involucra la supuesta recepción de recursos de origen ilícito durante la campaña presidencial de 2022.

El organismo investigador sostiene que Petro habría intervenido indebidamente en la adjudicación de contratos en la Gobernación del Atlántico y que, además, habría manipulado documentos para ocultar el origen y destino de determinados fondos.

De momento, la audiencia continúa en desarrollo ante un juez de control de garantías, donde se espera que la defensa presente sus argumentos frente a las acusaciones y a la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía.

