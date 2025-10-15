Niña de 9 años era abusada por profesor en una bodega de su colegio en Chía
La menor habría sido víctima del docente en el interior de una bodega de implementos deportivos dentro del plantel.
08:10 p. m.
En las últimas horas fue enviado a la cárcel un profesor que habría abusado sexualmente a una estudiante de 9 años en un colegio de Chía, Cundinamarca.
De acuerdo con el informe de la Fiscalía, el docente habría accedido a la menor en el interior del plantel.
El hombre señalado de realizar tocamientos de carácter sexual a la niña fue capturado en el suroccidente de Bogotá y enviado a la cárcel.
Profesor abusaba a estudiante de 9 años en una bodega del colegio
El reporte oficial del ente acusador señala que los hechos investigados ocurrieron el 4 de octubre de 2024 en un colegio ubicado zona rural del municipio de Chía donde trabajaba.
“El procesado dictaba clases extracurriculares, posición que habría aprovechado para acercarse a la menor de edad y ganarse su confianza”, dice el comunicado.
El hombre, al parecer, llevó a la niña de 9 años a la bodega donde se guardaban los elementos deportivos y realizó tocamientos de índole sexual.
Envían a la cárcel a profesor que habría abusado a una niña en colegio de Chía
El docente fue capturado por la Policía, a través de una orden judicial, en el barrio Patio Bonito de Bogotá.
El material probatorio presentado por la Fiscalía permitió que un juez de control de garantías privara de la libertad en establecimiento carcelario a (…) un profesor que habría agredido sexualmente a una estudiante de un colegio.
Un fiscal le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, cargo que el procesado no aceptó.