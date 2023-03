Niño de tres años murió por grave incendio en Malambo, Atlántico

Noticias RCN conoció que como consecuencia de una terrible emergencia que tuvo lugar este viernes 17 de marzo, en el municipio de Malambo, en Atlántico, un niño de tres años murió.

El siniestro sorprendió a uno de los barrios más humildes del sector. En tan solo segundos y por causas que aún no han sido establecidas, un incendio consumió una vivienda en la zona.

“Yo estaba durmiendo cuando vimos que la casa estaba en candela. Al principio pensamos que el niño no estaba ahí, pero el niño estaba durmiendo. No encontramos que hacer ni por donde entrar a la casa. Luego empezó a consumirse todo en el cuarto del niño y la verdad fue algo que no esperábamos ninguno de nosotros”, aseguró Jorge Luis Beltrán, tío del menor fallecido.

Según información, la falta de agua en el municipio les impidió a los vecinos apagar las llamas y, cuando finalmente consumieron todo a su paso, descubrieron que, en medio de ellas, había quedado el cuerpo de un bebé de tan solo tres años que no pudo escapar de la emergencia y quedó atrapado al interior de la vivienda.

“Cuando yo llegué ya la casa estaba toda en llamas. Fue tremendo, todos intentábamos apagar eso, la gente estaba acá intentando colaborarnos, pero fue muy fuerte”, agregó Carlos Beltrán, abuelo del niño.

Autoridades investigan la causa del terrible incendio en Malambo

Mientras las autoridades investigan las causas que provocaron el incendio, la tragedia que enluta al municipio deja al descubierto una necesidad que aqueja desde hace meses a la población malambera.

Por su parte, Daila Marimón, secretaría de Gobierno, aseguró que en el municipio el servicio de agua no es el adecuado.

“Acá el servicio de agua es esporádico, tendiendo en cuenta que el lema del alcalde es colocar el agua 24 horas, ya se vienen implementando estrategias y el tema de las redes”, señaló Marimón.

Tras conocerse la emergencia, las autoridades locales convocaron una donatón con la que esperan recaudar ayudas para que la familia Beltrán recupere tan solo un poco de lo perdido durante esta tragedia.

