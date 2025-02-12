CANAL RCN
Colombia Video

Niños en Medellín encuentran en un semillero de periodismo una alternativa frente a la violencia

Un grupo de niños en Medellín encontró en el periodismo un refugio para soñar lejos de la violencia.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
06:52 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de los enredos, tensiones y problemas que a diario enfrenta Colombia, también florecen historias que reconfortan. Historias que recuerdan que, aun en los entornos más difíciles, hay manos que trabajan con el alma para transformar realidades.

El grave impacto de la crisis por falta de mantenimiento a helicópteros MI-17 del Ejército Nacional
RELACIONADO

El grave impacto de la crisis por falta de mantenimiento a helicópteros MI-17 del Ejército Nacional

Esta vez, esas manos provienen del Ministerio de Defensa y del Ejército Nacional, que llegaron hasta el centro de desarrollo La Candelaria, en pleno Bronx de Medellín, para sembrar una semilla distinta: la del periodismo como herramienta de vida.

Allí, cerca de 15 niños —algunos de apenas 10 años— hacen parte de los talleres del programa Semillero de Reporteritos, una iniciativa que busca fortalecer habilidades comunicativas, pero también brindar protección y acompañamiento en entornos marcados por la vulnerabilidad. A través de clases prácticas, los pequeños aprenden a preguntar, observar, narrar y comprender el mundo que los rodea, alejándose poco a poco de los riesgos que los acechan en las calles.

Un espacio para soñar distinto

Quienes lideran el programa explican que, al finalizar los talleres, los niños podrán visitar un medio de comunicación y conocer de cerca la labor que realizan periodistas, camarógrafos, productores y editores. La emoción, para muchos, es indescriptible. Si antes los días se llenaban de rutinas complejas, ahora se abren paso micrófonos, cámaras, historias y preguntas que despiertan curiosidad.

“No, pues invitemos que se vengan para el canal RCN, que conozcan esta profesión y se enamoren de ella”, dicen entre risas quienes hoy cuentan esta historia. Para los más pequeños, este semillero es una oportunidad de ver su entorno con otros ojos. De encontrar una manera distinta de pasar los días y, quizá, de imaginar un futuro donde ellos también cuenten las noticias.

Michael Jordan compareció tras demandar a Nascar: ¿Cuáles son las razones?
RELACIONADO

Michael Jordan compareció tras demandar a Nascar: ¿Cuáles son las razones?

Los padres agradecen el esfuerzo: “Gracias por llegar hasta estos espacios donde hay poblaciones tan vulnerables; es importante que nuestros hijos aprendan sobre sus derechos y sobre periodismo”. Y los niños también lo sienten así: “Me siento muy feliz de venir aquí a las clases”, dice uno de ellos con una sonrisa tímida, pero segura.

Semillero de Reporteritos hace parte del programa Fe en Colombia, una apuesta del Ejército para formar líderes, promover entornos protectores y entregar herramientas que permitan transformar realidades desde la palabra. Una noticia buena, de esas que también pasan, y que ojalá siga creciendo en más regiones del país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Contraloría General de la República

Contraloría detecta hallazgos fiscales por $125.710 millones en obras de mitigación en Mocoa

Asesinatos en Bogotá

Confirman las condenas por el crimen y montaje que rodearon la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra

Ricardo Bonilla

Fiscal sorprendió con sus señalamientos contra exministros Bonilla y Velasco por escándalo de corrupción en la UNGRD

Otras Noticias

Liga BetPlay

Así avanzan los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025: Junior y Tolima toman ventaja

Tolima acaricia la final y Junior sueña con asegurarla: así se movieron los cuadrangulares en la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2025.

Netflix

Netflix estaría tratando de comprar la empresa matriz de HBO y Warner Bros

A pesar de las críticas que indican que podría generar un monopolio o limitar lo estrenos cinematográficos, el gigante del entretenimiento estaría buscando llegar a un acuerdo.

Artistas

Daddy Yankee reveló sus exigencias para estar en el concierto de J Balvin en Medellín

Pensiones

Esto es lo que subiría la pensión en 2026 según la última cifra del IPC: atentos pensionados

EPS

Más de 100 pacientes de la Nueva EPS esperan ser trasladados por crisis en salud