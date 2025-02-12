Niños en Medellín encuentran en un semillero de periodismo una alternativa frente a la violencia

En medio de los enredos, tensiones y problemas que a diario enfrenta Colombia, también florecen historias que reconfortan. Historias que recuerdan que, aun en los entornos más difíciles, hay manos que trabajan con el alma para transformar realidades.

Esta vez, esas manos provienen del Ministerio de Defensa y del Ejército Nacional, que llegaron hasta el centro de desarrollo La Candelaria, en pleno Bronx de Medellín, para sembrar una semilla distinta: la del periodismo como herramienta de vida.

Allí, cerca de 15 niños —algunos de apenas 10 años— hacen parte de los talleres del programa Semillero de Reporteritos, una iniciativa que busca fortalecer habilidades comunicativas, pero también brindar protección y acompañamiento en entornos marcados por la vulnerabilidad. A través de clases prácticas, los pequeños aprenden a preguntar, observar, narrar y comprender el mundo que los rodea, alejándose poco a poco de los riesgos que los acechan en las calles.

Un espacio para soñar distinto

Quienes lideran el programa explican que, al finalizar los talleres, los niños podrán visitar un medio de comunicación y conocer de cerca la labor que realizan periodistas, camarógrafos, productores y editores. La emoción, para muchos, es indescriptible. Si antes los días se llenaban de rutinas complejas, ahora se abren paso micrófonos, cámaras, historias y preguntas que despiertan curiosidad.

“No, pues invitemos que se vengan para el canal RCN, que conozcan esta profesión y se enamoren de ella”, dicen entre risas quienes hoy cuentan esta historia. Para los más pequeños, este semillero es una oportunidad de ver su entorno con otros ojos. De encontrar una manera distinta de pasar los días y, quizá, de imaginar un futuro donde ellos también cuenten las noticias.

Los padres agradecen el esfuerzo: “Gracias por llegar hasta estos espacios donde hay poblaciones tan vulnerables; es importante que nuestros hijos aprendan sobre sus derechos y sobre periodismo”. Y los niños también lo sienten así: “Me siento muy feliz de venir aquí a las clases”, dice uno de ellos con una sonrisa tímida, pero segura.

Semillero de Reporteritos hace parte del programa Fe en Colombia, una apuesta del Ejército para formar líderes, promover entornos protectores y entregar herramientas que permitan transformar realidades desde la palabra. Una noticia buena, de esas que también pasan, y que ojalá siga creciendo en más regiones del país.