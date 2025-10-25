CANAL RCN
Colombia

No caiga: Registraduría advierte que correos falsos sobre designación como jurado se han estado enviando

La agencia gubernamental recordó a los ciudadanos que pueden consultar si fueron designados en su página web: www.registraduria.gov.co.

Foto: Montaje realizado con imágenes de Freepik y la Registraduría
Foto: Montaje realizado con imágenes de Freepik y la Registraduría

Noticias RCN

octubre 25 de 2025
05:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Registraduría Nacional del Estado Civil advirtió, previo a las elecciones de consulta interna del domingo 26 de octubre, que correos falsos en los que se informa sobre la supuesta designación como jurados, han venido siendo enviados a los ciudadanos.

De acuerdo con la agencia gubernamental, “estas comunicaciones, en las que está siendo suplantada la entidad, son enviadas desde el correo electrónico registradorcne@infojuradosregv.com y este dominio no corresponde a los correos oficiales de la Registraduría Nacional (@registraduria.gov.co)”.

Ley Seca en Bogotá este fin de semana por consultas internas: así funcionará la medida
RELACIONADO

Ley Seca en Bogotá este fin de semana por consultas internas: así funcionará la medida

Jurados fueron notificados por correo electrónico, pero no tienen por qué descargar ningún documento:

En su pronunciamiento, la Registraduría explicó que si bien los jurados fueron notificados por medio de correo electrónico desde la dirección: notificacionconsultas@registraduria.gov.co., no tiene por qué descargar ningún documento en sus dispositivos:

“En dicho correo electrónico, la entidad les informó a los jurados de votación en el mismo cuerpo del correo el lugar donde debían desempeñar sus funciones, así como el lugar, la fecha y la hora de la capacitación; mientras que en el correo falso le piden al ciudadano abrir un documento adjunto en PDF que contiene un enlace fraudulento en el que supuestamente está la información detallada sobre la designación y documentos que los ciudadanos deben abrir con la contraseña ‘PACTO2025’”.

Y, por tanto, la entidad hizo “un llamado a los ciudadanos que están recibiendo estos correos electrónicos para que no den crédito a la información allí contenida y se abstengan de abrir el enlace que contiene”.

Tras renuncia de Quintero a la consulta del Pacto Histórico ¿Qué pasará con los votos que reciba?
RELACIONADO

Tras renuncia de Quintero a la consulta del Pacto Histórico ¿Qué pasará con los votos que reciba?

¿Cómo verificar si es jurado de votación? Evite multas y reportes innecesarios

Para consultar si es jurado de votación puede 1. Revisar su correo electrónico o 2. Realizar la consulta en la opción ‘Electoral’ y luego pulsando la opción ‘Consulta Jurado de Votación’ en la página web de la Registraduría: www.registraduria.gov.co.

En caso de no asistir al punto al que fue designado deberá asumir una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes, que en el 2025 es de 14’235.000 pesos, y podría ser reportado en su trabajo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Daniel Quintero

Tras renuncia de Quintero a la consulta del Pacto Histórico ¿Qué pasará con los votos que reciba?

Artistas

Impactante giro en el caso de Baby Demoni: surge prueba que podría cambiarlo todo

Elecciones presidenciales 2026

Ley Seca en Bogotá este fin de semana por consultas internas: así funcionará la medida

Otras Noticias

Yina Calderón

Yina Calderón envió fuerte mensaje a Aida Victoria Merlano tras polémica con su exesposo

La influencer aseguró que ya conoce el discurso de Aida Victoria Merlano, por lo que no cree en sus declaraciones.

Liga BetPlay

Santa Fe vs. Millonarios por Liga Betplay: siga el minuto a minuto del clásico bogotano

Siga las emociones del duelo definitivo entre ambos elencos bogotanos.

Enfermedades

¿Qué hacer si se consume alcohol adulterado, según los consejos de expertos?

Donald Trump

Trump anuncia aumento del 10 % en los aranceles a Canadá tras polémico comercial con Ronald Reagan

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 25 de octubre de 2025