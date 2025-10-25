No caiga: Registraduría advierte que correos falsos sobre designación como jurado se han estado enviando

La Registraduría Nacional del Estado Civil advirtió, previo a las elecciones de consulta interna del domingo 26 de octubre, que correos falsos en los que se informa sobre la supuesta designación como jurados, han venido siendo enviados a los ciudadanos.

De acuerdo con la agencia gubernamental, “estas comunicaciones, en las que está siendo suplantada la entidad, son enviadas desde el correo electrónico registradorcne@infojuradosregv.com y este dominio no corresponde a los correos oficiales de la Registraduría Nacional (@registraduria.gov.co)”.

Jurados fueron notificados por correo electrónico, pero no tienen por qué descargar ningún documento:

En su pronunciamiento, la Registraduría explicó que si bien los jurados fueron notificados por medio de correo electrónico desde la dirección: notificacionconsultas@registraduria.gov.co., no tiene por qué descargar ningún documento en sus dispositivos:

“En dicho correo electrónico, la entidad les informó a los jurados de votación en el mismo cuerpo del correo el lugar donde debían desempeñar sus funciones, así como el lugar, la fecha y la hora de la capacitación; mientras que en el correo falso le piden al ciudadano abrir un documento adjunto en PDF que contiene un enlace fraudulento en el que supuestamente está la información detallada sobre la designación y documentos que los ciudadanos deben abrir con la contraseña ‘PACTO2025’”.

Y, por tanto, la entidad hizo “un llamado a los ciudadanos que están recibiendo estos correos electrónicos para que no den crédito a la información allí contenida y se abstengan de abrir el enlace que contiene”.

¿Cómo verificar si es jurado de votación? Evite multas y reportes innecesarios

Para consultar si es jurado de votación puede 1. Revisar su correo electrónico o 2. Realizar la consulta en la opción ‘Electoral’ y luego pulsando la opción ‘Consulta Jurado de Votación’ en la página web de la Registraduría: www.registraduria.gov.co.

En caso de no asistir al punto al que fue designado deberá asumir una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes, que en el 2025 es de 14’235.000 pesos, y podría ser reportado en su trabajo.