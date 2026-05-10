Colombia es el país con más ataques con drones en América Latina, reveló agencia de inteligencia

Un informe de inteligencia internacional reveló que Colombia encabeza la lista de países latinoamericanos con mayor número de ataques perpetrados con drones cargados con explosivos, registrando 418 incidentes de este tipo en lo que va corrido de 2026.

La cifra representa un incremento del 125% respecto a los 333 ataques documentados en 2025, lo que equivale a casi un ataque diario en territorio colombiano.

El documento indica que el uso de drones ha incrementado significativamente las incidencias de las disidencias de las Farc como del ELN, grupos que han adaptado esta tecnología con fines bélicos.

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Los territorios más azotados por ataques con drones en Colombia

El departamento de Cauca concentra la mayor cantidad de estos ataques con 243 casos, representando aproximadamente el 58% del total nacional.

Le siguen Norte de Santander con 45 ataques, Valle del Cauca con 33, Chocó con 31, Nariño con 12 y Antioquia con 10 incidentes.

Según el documento, las disidencias de las Farc y el ELN son los grupos armados que principalmente están empleando esta tecnología para sus operaciones.

A nivel regional, la situación de Colombia resulta particularmente preocupante. De los 182 municipios latinoamericanos donde la organización Aclet identificó eventos relacionados con ataques de drones, 97 se encuentran en Colombia, lo que representa el 53.3% del total regional.

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¿Cómo llegan los drones a las manos de grupos armados en Colombia?

El informe destaca que estos dispositivos proporcionan a los grupos ilegales capacidad de poder aéreo de baja altura, permitiéndoles ventajas tácticas significativas.

Los sistemas permiten observar posiciones, rutas, instalaciones, movimientos de unidades y actividades de grupos rivales.

Respecto al origen de estos equipos, el informe indica que la mayoría de los drones llegan desde China, a través de plataformas comerciales.

Existe una cadena de desvío hacia las organizaciones criminales que involucra diversos actores:

Compradores sin antecedentes, testaferros, comerciantes informales o redes de contrabando pueden servir como enlace entre el mercado legal y las estructuras armadas.