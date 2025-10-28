Alias El Viejo no aceptó cargos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía pedirá medida de aseguramiento contra Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, señalado como uno de los presuntos articuladores del asesinato del senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. El capturado no aceptó los cargos imputados por el ente acusador.

Pérez fue judicializado por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas, concierto para delinquir y uso de menores para la comisión de delitos.

Su captura se realizó en Puerto Lleras, Meta, tras una investigación que lo vincula como pieza clave en la conexión entre los autores intelectuales y materiales del crimen.

Simeón Pérez habría coordinado movimientos clave en el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Según las autoridades, ‘El Viejo’ habría tenido conocimiento directo de quiénes ordenaron el magnicidio y habría coordinado el traslado de Katerine Martínez, conocida como ‘Gabriela’ o ‘Andrea’, hacia Caquetá, donde fue detenida.

Además, compartió celda en 2014 con ‘El Hermano’ y ‘El Costeño’, otros capturados por el mismo caso, y solo llevaba tres años en libertad tras cumplir condena por tráfico de drogas en la cárcel La Picota.

Su nombre ya había sido mencionado por el joven sicario ‘Tianz’, quien recibió una sanción de siete años en un centro especializado. Las autoridades consideran que Pérez podría ser clave para esclarecer si el crimen fue financiado por estructuras ilegales como las disidencias de las Farc o el ELN.

La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento se realizará en los próximos días, mientras el caso sigue revelando conexiones entre actores criminales y posibles redes de financiación política.

¿Cuántas personas han sido capturadas por el magnicidio de Miguel Uribe?

El abogado de la familia Uribe Turbay, Víctor Mosquera, calificó como relevante la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo. “Este avance permitirá fortalecer las investigaciones y esclarecer plenamente los hechos”, afirmó.

Con la detención de Pérez, ya son nueve los capturados por el magnicidio. La autoría material habría recaído en Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi, señalado por las autoridades como el encargado de contactar y coordinar al resto de los implicados en el crimen.

Las autoridades señalan que William Fernando González, conocido como ‘El Viejo’ y también como ‘El Hermano’, habría sido la mano derecha en la operación criminal. En el caso de Katerine Martínez, alias ‘Gabriela’ o ‘Andrea’, se conoció que habría recibido la pistola Glock con la que se ejecutó el magnicidio.

Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco, fue quien dispuso del vehículo utilizado para la fuga. Ya fue condenado a 21 años de prisión. Otro implicado es Cristian Camilo González Ardila, señalado por coordinar el escape en motocicleta junto al joven sicario ‘Tianz’.

Además de ‘Tianz’, figuran en el expediente Daniel Barragán Ovalle, alias ‘Harold’, y Jhorman David Mora Silva, alias ‘El Caleño’. En el curso de la investigación, surgió la hipótesis de que alias Zarco Aldinever, presunto integrante de las disidencias de las Farc, habría ordenado el crimen.