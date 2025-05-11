Pacientes en Colombia han tenido que gastar hasta el 90% de sus ingresos en medicamentos

Algunos colombianos han tenido que aprender a vivir con el 10% de su salario para poder costear los medicamentos que, si bien necesitan, no les entregan en la farmacia por “falta de disponibilidad”.

Así lo advierte el informe ‘Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia’ de la Defensoría del Pueblo, divulgado en audiencia pública por la defensora, Iris Marín Ortiz.

De acuerdo con el documento, “al determinar el costo del tratamiento mensual y estimando unos ingresos promedios de acuerdo con los reportes contenidos en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el impacto económico que tiene para una persona la compra de un medicamento que no le fue entregado, debido a las desigualdades económicas existentes en el país, representa entre un 7% y un 90% de sus ingresos mensuales, lo cual afecta el goce de otros derechos como a la alimentación, educación y vivienda digna”.

Medicamentos para tratar pacientes con problemas de salud mental y en estado de embarazo están en la lista:

Entre los medicamentos con más quejas por la no entrega desde los sistemas de salud están la Metformina, el Valsartán y la Insulina Glargina, pero también medicamentos para pacientes con problemas psiquiátricos, como la Quetiapina y el Ácido Valproico, o pacientes en estado de embarazo, como el Ácido Fólico.

Preocupa a la Defensoría que “ante la no entrega, el 61% de los encuestados manifestó que compraría el medicamento de manera particular, lo cual representa un impacto económico crítico, que se agrava en los territorios rurales, rurales dispersos y pueblos étnicos. Los tres medicamentos que fueron reportados como no entregados con mayor frecuencia fueron Metformina, seguido de Valsartán y Losartán. En el grupo de los diez primeros medicamentos, se acumula el 25% de los reportes de no entregas”.

Pacientes se ven obligados a recurrir a tutelas para no quedar en la ruina:

El informe señala que muchos pacientes han tenido que interponer una tutela invocando el derecho a la salud para recibir sus medicamentos. Entre el 2020 y agosto del 2025 se registraron 1.003.147 acciones jurídicas de este tipo.

No sorprende que, en lo que va del año, el 33,85% de las tutelas adviertan sobre presuntas violaciones al derecho a la salud. Y es que, de acuerdo con la defensora Marín:

“Los problemas de acceso a medicamentos afectan a personas de todo el territorio nacional, no distinguen entre regímenes de atención y tienen elementos de regresividad, porque, además de generar barreras conocidas para el acceso a los medicamentos y atenciones de alto costo, hoy se presenta también en medicamentos indispensables para la atención primaria integral. Esta regresividad puede instalarse en el futuro, dado que las alteraciones en la cadena logística de medicamentos, privilegian el interés del canal comercial sobre el canal institucional”.