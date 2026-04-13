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Patrullero fue asesinado cuando atendía llamado de auxilio en Cartagena

La Policía capturó al presunto responsable en el lugar de los hechos, pero el segundo atacante permanece prófugo.

Noticias RCN

abril 13 de 2026
01:55 p. m.
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La Policía Metropolitana de Cartagena está de luto tras el asesinato de uno de sus patrulleros mientras atendía un llamado ciudadano en el barrio Zaragocilla.

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El uniformado, identificado como Amir Chamorro Campos, de 25 años, fue atacado cuando respondía a una solicitud de auxilio, perdiendo la vida en el cumplimiento de su deber.

El joven agente contaba con dos años y medio de servicio en la institución policial.

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Asesinaron a policía que atendía un llamado en Cartagena

Según informaron las autoridades, Chamarro Campos llegó al lugar y recibió múltiples disparos durante el ataque.

"Lamentablemente uno de ellos impacta en el sector del tórax de nuestro uniformado", confirmó el comandante de la Policía de Cartagena.

La reacción inmediata de las unidades policiales permitió la captura de uno de los presuntos responsables en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos.

Se trata de un individuo cartagenero a quien le incautaron una pistola Glock. Las autoridades confirmaron que el procedimiento se realizó momentos después del ataque contra el patrullero.

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Segundo implicado en asesinato de policía está prófugo

Un segundo atacante logró emprender la huida hacia una zona de manglar cercana al lugar de los acontecimientos.

Las autoridades mantienen operativos de búsqueda en la zona. "El otro emprende la huida en el manglar y en este momento aún persistimos en la ubicación. Ya sabemos el nombre, sabemos quién es", indicó el comandante.

Las investigaciones continúan para esclarecer completamente las circunstancias del ataque y determinar los móviles del crimen.

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