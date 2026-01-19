CANAL RCN
Colombia Video

Persecución logró frustrar robo de vehículo en Cali: ladrón amordazó a la víctima y pretendía huir de la ciudad

El incidente ocurrió en la avenida Ciudad de Cali, cuando un hombre abordó el vehículo de un conductor que presta servicio de transporte informal.

Noticias RCN

enero 19 de 2026
12:08 p. m.
Un operativo policial coordinado por aire y tierra permitió la captura de un delincuente que había amordazado a un conductor de transporte informal y robado su vehículo en Cali, capital del Valle del Cauca.

Persecución policial terminó frustrando un robo en Cali

El incidente ocurrió en la avenida Ciudad de Cali, a la altura del barrio Mojica, cuando un hombre abordó el vehículo de un conductor que presta servicio de transporte informal en el corredor oriental de la ciudad.

Según informaron las autoridades, el delincuente sacó un arma, intimidó al conductor, lo amordazó y tomó el control del automóvil, desplazándose posteriormente hacia la zona rural de Cali.

La intervención policial se activó gracias a una llamada ciudadana al número de emergencias 123, que alertó sobre la situación irregular del vehículo en movimiento.

Las autoridades iniciaron inmediatamente un seguimiento que se extendió desde el sector de Mojica hasta las zonas de Navarra.

El operativo incluyó el uso de recursos aéreos, debido a que el delincuente había huido y pretendía salir de la ciudad.

“Utilizamos todas las capacidades como nuestro helicóptero, teniendo en cuenta que esta persona había huido”, detalló el coronel Andrés Arias, comandante de la Policía de Cali.

La persecución culminó con la captura del sospechoso, mientras mantenía amarrado al conductor.

El propietario del vehículo fue rescatado sano y salvo, y las autoridades le devolvieron su automóvil para que pudiera continuar con sus actividades laborales.

Inseguridad en Cali: disidencias robaron un vehículo

Este caso se suma a otro incidente registrado recientemente en el municipio de El Cerrito, cercano a Cali, donde dos hombres vinculados a la estructura de Dagoberto Ramos, perteneciente a las disidencias de las Farc, robaron un vehículo a un trabajador de un ingenio azucarero que se movilizaba cumpliendo labores en la zona.

En ese operativo, las autoridades también lograron recuperar el vehículo y capturar a los dos responsables.

