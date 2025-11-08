El extenso mensaje del presidente Gustavo Petro por la muerte de Miguel Uribe

Desde la madrugada de este 11 de agosto el país reaccionó ante la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien por más de dos meses luchó por su vida en la UCI del hospital Fundación Santa Fe de Bogotá tras ser víctima de un atentado armado durante un evento de campaña.

Sin embargo, una de las principales ausencias, tras conocerse la noticia, había sido la del presidente Gustavo Petro, quién después de cinco horas de conocerse el lamentable fallecimiento del senador, se pronunció a través de su cuenta de X.

En un mensaje de más de 350 palabras, el jefe de Estado envió un mensaje de condolencias a la familia de Uribe Turbay.

La vida está por encima de cualquier ideología.

Presidente Petro reaccionó a la muerte de Miguel Uribe cinco horas después

Sobre las 10:00 de la mañana, varias horas después de conocerse la noticia, el presidente envió un extenso mensaje a través de su cuenta de X, en el que lamentó la muerte del senador Miguel Uribe Turbay.

Mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, y a las y los colombianos todos.

Frente circunstancias que llevaron a su fallecimiento, en medio de un atentado armado durante un evento de campaña, el mandatario escribió:

“En un gobierno progresista, amante de la vida, ha ocurrido un atentado con trágico final contra un senador de la oposición”, dijo.

El presidente Petro aseguró que no se ha perseguido a ningún miembro de la oposición

El jefe de Estado indicó que Colombia es “uno de los países con más violencia permanente, donde se mata sin ningún sentido (…) La violencia en Colombia viene siendo derrotada a través de las últimas décadas”.

“Al gobierno le queda repudiar el crimen y ayudar”. En cuanto a las investigaciones del caso, señaló que:

Sus causas, aún en averiguación, marcan por ahora, un camino muy diferente al que inicialmente y de manera prejuiciada, se insinuó.

Aseguró, además, que “sea de cualquier ideología, la persona y su familia, su vida y su seguridad es, para el gobierno, la prioridad”.

No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos.

“Nos duele la muerte de Miguel, como si fuera de los nuestros. Es una derrota. Cada vez que cae un colombiano asesinado, es una derrota de Colombia y de la vida”, concluyó su mensaje.