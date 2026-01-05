Pilas: así funcionará el pico y placa en Bogotá para la semana del 5 al 11 de enero del 2026

Las vacaciones de millones de colombianos ya están culminando por lo que se espera que cientos de viajeros retornen a sus ciudades de residencia, especialmente a la capital del país.

Por esto, las autoridades han hecho un llamado para que los conductores puedan tener en cuenta el calendario definido para evitar sanciones durante el pico y placa.

Pico y placa en Bogotá del 5 al 11 de enero del 2026

Según la información oficial dada por la Alcaldía de Bogotá, durante la semana del 5 al 11 de enero el pico y placa operará para vehículos particulares de la siguiente manera: en días impares podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1,2,3,4 y 5. Los días pares podrán circular los vehículos particulares con placa terminada en 6,7,8,9 y 0.

Así mismo, los conductores deben tener en cuenta que en Bogotá el pico y placa comienza a partir de las 6:00 a.m. y finaliza a las 9:00 p.m. de lunes a viernes, excepto días festivos y sábados. Por esto, las autoridades han compartido los horarios por día para que los ciudadanos programen sus recorridos o retornen, de manera organizada y segura, a la capital:

Lunes 5 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 6 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 7 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 8 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 9 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 10 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 11 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Así mismo, las autoridades hicieron un especial llamado a los conductores a verificar los canales oficiales para hacer el respectivo pago del pico y placa solidario que se realiza por medio del sitio web oficial www.movilidadbogota.gov.co.

Corredores de entrada y salida en Bogotá

Según el más reciente reporte de las autoridades, del pasado domingo 4 de enero, algunas de las principales vías que concentraron el mayor flujo de vehículos fueron la vía al Llano, la calle 13 y autopista Sur.

Por esto, las autoridades hicieron un especial llamado para planear los horarios de viajes y tener en cuenta rutas alternas ante posible congestión en los tramos viales.