Volvió el pico y placa en Medellín: así funcionará desde este lunes, 19 de enero

La medida de pico y placa en Medellín vuelve a regir con normalidad desde este lunes 19 de enero, luego de haber sido suspendida durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Así lo confirmaron las autoridades de movilidad de la ciudad, que recordaron a conductores y motociclistas que la restricción aplicará nuevamente en los mismos términos del segundo semestre de 2025.

Desde la administración distrital recalcaron que no habrá periodo pedagógico, por lo que las sanciones económicas y la inmovilización del vehículo se aplicarán desde el primer día para quienes incumplan la norma.

Así funcionará el pico y placa desde este 19 de enero

A partir de este lunes, el pico y placa en Medellín regirá entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., de lunes a viernes.

La medida aplica para vehículos particulares, camperos, motocarros y cuatrimotos, según el último dígito de la placa. En el caso de motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos, la restricción se define por el primer número de la placa.

La rotación se mantiene igual a la del segundo semestre de 2025:

Lunes: 6 y 9

Martes: 5 y 7

Miércoles: 1 y 8

Jueves: 0 y 2

Viernes: 3 y 4.

El pico y placa operará en todas las vías urbanas de la ciudad, sin excepciones por barrios o comunas, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular.

Vías exentas y sanciones para infractores

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, estarán exentos los corredores de los corregimientos y las vías de conexión regional y nacional, como la Avenida Regional, Las Palmas y la vía a Occidente.

También se mantienen las exenciones para vehículos de emergencia, transporte público, carga, medios de comunicación acreditados y automotores eléctricos, híbridos o a gas.

El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, recordó que “la medida vuelve a aplicarse con normalidad y sin periodo pedagógico”, por lo que pidió a los ciudadanos consultar su número de restricción y planear sus desplazamientos con anticipación para evitar multas e inmovilizaciones.

Finalmente, se aclaró que la Avenida Regional y la Autopista Sur, en tramos correspondientes a Bello e Itagüí, no están exentas, debido a decisiones autónomas de esos municipios.