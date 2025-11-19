CANAL RCN
Colombia Video

Piden ayuda para repatriar los cuerpos de tres colombianos que murieron trágicamente en otros países

Los tres colombianos fallecieron en distintas circunstancias en Polonia y Panamá.

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
01:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tres familias de Cartagena viven un verdadero drama, tras la muerte de sus seres queridos en el exterior. Solicitan ayuda urgente al Gobierno Nacional para repatriar los cuerpos.

Los casos ocurrieron en Polonia y Panamá en distintas circunstancias. Sus familias claman que sus cuerpos puedan llegar a Colombia para darles cristiana sepultura.

Estas personas no cuentan con la solvencia económica para adelantar estos trámites requieren coordinación entre cancillerías, consulados, autoridades locales de ambos países y altos costos.

Hombre atropelló hasta la muerte a una amiga de su pareja en Suba y huyó
RELACIONADO

Hombre atropelló hasta la muerte a una amiga de su pareja en Suba y huyó

Tres colombianos murieron trágicamente en Polonia y Panamá

El primer caso corresponde a Javier Gómez, de 26 años, quien trabajaba como DJ en Polonia. Según la información preliminar, habría sido asesinado por su compañero de habitación. Las circunstancias exactas del homicidio están siendo investigadas por las autoridades polacas.

En Panamá se registraron dos muertes de cartageneros. Liliana Mesa perdió la vida, al parecer, en un accidente de tránsito cuando se dirigía a un restaurante. Sus dos hijos, de cuatro y nueve años, resultaron heridos y permanecen en unidad de cuidados intensivos.

El otro caso involucra a Miguel Ángel, un joven que intentaba alcanzar el sueño americano y murió ahogado mientras pretendía cruzar la selva del Darién, camino a Estados Unidos.

Catherine Juvinao denunció que serían 17 los menores muertos en bombardeos contra disidencias de las Farc
RELACIONADO

Catherine Juvinao denunció que serían 17 los menores muertos en bombardeos contra disidencias de las Farc

Familia pide ayuda a Cancillería para repatriar cuerpos a Colombia

Las familias afectadas han solicitado públicamente ayuda a la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar para gestionar de manera inmediata la repatriación de los cuerpos.

Las autoridades locales confirmaron que están trabajando en coordinación con la Cancillería colombiana para atender estos casos.

La cancillería es parte del proceso, nos han acompañado por toda la información y se están haciendo desde la Gobernación y la Alcaldía en el caso de Polonia y los dos casos de Panamá desde la alcaldía directamente.

“Estamos acompañando a sus familias para poder repatriar sus cuerpos y ellos puedan terminar este dolor", indicó María Abondano, directora de cooperación internacional de Cartagena.

¿Cuánto le ha costado al país traer a los colombianos deportados en EE. UU.? Esta es la millonaria suma
RELACIONADO

¿Cuánto le ha costado al país traer a los colombianos deportados en EE. UU.? Esta es la millonaria suma

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

Desmantelan en Cali red de corrupción de alimentos: así operaban

Elecciones presidenciales 2026

El debate de la gente | Estas son las propuestas de los candidatos de la Fuerza de las Regiones

Disidencias de las Farc

Violento ataque en Jambaló: disidencias de 'Iván Mordisco' arremetieron contra estación de policía

Otras Noticias

SOAT

Cómo evitar fraudes al momento de comprar el SOAT: alertan por nuevas estafas digitales

Comprar el SOAT sin riesgos: recomendaciones para evitar caer en estafas, según los expertos.

Artistas

Grupo Frontera anuncia conciertos en Colombia 2026: fechas, ciudades y boletería

Grupo Frontera confirmó conciertos en Colombia para 2026. Revise las fechas, ciudades y detalles de la boletería.

Inglaterra

Imputan nuevos cargos contra el autor del ataque con cuchillo en un tren de Inglaterra

Fútbol Profesional Colombiano

Giro radical para un tradicional equipo del Fútbol Profesional Colombiano: fue vendido

Enfermedades

Estados Unidos reporta cepa de gripe aviar nunca antes vista en humanos