Piden ayuda para repatriar los cuerpos de tres colombianos que murieron trágicamente en otros países

Tres familias de Cartagena viven un verdadero drama, tras la muerte de sus seres queridos en el exterior. Solicitan ayuda urgente al Gobierno Nacional para repatriar los cuerpos.

Los casos ocurrieron en Polonia y Panamá en distintas circunstancias. Sus familias claman que sus cuerpos puedan llegar a Colombia para darles cristiana sepultura.

Estas personas no cuentan con la solvencia económica para adelantar estos trámites requieren coordinación entre cancillerías, consulados, autoridades locales de ambos países y altos costos.

Tres colombianos murieron trágicamente en Polonia y Panamá

El primer caso corresponde a Javier Gómez, de 26 años, quien trabajaba como DJ en Polonia. Según la información preliminar, habría sido asesinado por su compañero de habitación. Las circunstancias exactas del homicidio están siendo investigadas por las autoridades polacas.

En Panamá se registraron dos muertes de cartageneros. Liliana Mesa perdió la vida, al parecer, en un accidente de tránsito cuando se dirigía a un restaurante. Sus dos hijos, de cuatro y nueve años, resultaron heridos y permanecen en unidad de cuidados intensivos.

El otro caso involucra a Miguel Ángel, un joven que intentaba alcanzar el sueño americano y murió ahogado mientras pretendía cruzar la selva del Darién, camino a Estados Unidos.

Familia pide ayuda a Cancillería para repatriar cuerpos a Colombia

Las familias afectadas han solicitado públicamente ayuda a la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar para gestionar de manera inmediata la repatriación de los cuerpos.

Las autoridades locales confirmaron que están trabajando en coordinación con la Cancillería colombiana para atender estos casos.

La cancillería es parte del proceso, nos han acompañado por toda la información y se están haciendo desde la Gobernación y la Alcaldía en el caso de Polonia y los dos casos de Panamá desde la alcaldía directamente.

“Estamos acompañando a sus familias para poder repatriar sus cuerpos y ellos puedan terminar este dolor", indicó María Abondano, directora de cooperación internacional de Cartagena.