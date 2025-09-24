Policía incautó fusiles AK-47 y M4 durante un operativo en Ciudad Bolívar, Bogotá

La Policía Nacional incautó un arsenal de armas y drogas en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, en los barrios Juan Pablo II y Vista Hermosa, donde para sorpresa de las autoridades se encontraron fusiles de uso exclusivo de las fuerzas militares, lo que refleja el alto nivel de peligrosidad de las bandas locales implicadas en el microtráfico.

RELACIONADO Así operaba la banda criminal que alquilaba bares en Bogotá para drogar y robar a sus víctimas

Entre el armamento incautado destacan un fusil AK-47 calibre 7 milímetros y un fusil M4A2 calibre 5,56 milímetros, junto con un revólver. La Policía también halló más de 700 cartuchos de distintos calibres, incluyendo 255 cartuchos calibre 5.56 milímetros y 224 cartuchos de 7,62. Estos números ilustran el potencial peligro para las confrontaciones armadas en el sector, donde el microtráfico a diario genera disputas territoriales.

Policía también incautó 18 kilos de cocaína en Ciudad Bolívar

El coronel Richard Fajardo, subcomandante de la Policía de Bogotá reveló el armamento incautado durante el operativo: "Se logra la incautación de un importante arsenal de armamento. Dentro de estos destacamos dos fusiles, un AK-47 y un fusil M4. Asimismo, un revólver, más de 700 municiones de diferentes calibres".

Las autoridades también incautaron 18 kilos de clorhidrato de cocaína y 8.000 cápsulas destinadas a la dosificación, indicando una operación a gran escala en el sector.

La Policía subrayó el valor de estos elementos incautados en la guerra de las bandas locales por el control del tráfico de drogas, un descubrimiento que demuestra la urgencia de continuar con las investigaciones para erradicar el crimen organizado que afecta a estas comunidades.

Autoridades continúan en labores para combatir tráfico de armas y drogas en Bogotá

El operativo en Ciudad Bolívar refleja un esfuerzo constante por parte de las autoridades para desarticular las redes de microtráfico y mantener la seguridad en Bogotá. Estos hallazgos alarmantes subrayan los desafíos que enfrentan las fuerzas de seguridad en su lucha diaria contra la delincuencia organizada y el tráfico ilícito.

RELACIONADO Cayó red de mujeres señalada de drogar a hombres mayores para robarles sus pertenencias

Este despliegue de recursos y talento continuará siendo una prioridad para asegurar el bienestar de las comunidades afectadas, donde la presencia de grupos armados sigue siendo una amenaza latente. Las autoridades locales, junto con la Policía, siguen trabajando para impedir que el tráfico de armas y drogas siga alimentando la violencia en el sur de Bogotá.