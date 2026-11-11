Tras nuevas fallas en El Dorado, sector aeronáutico pidió garantías a la Aerocivil

El Aeropuerto El Dorado de Bogotá enfrentó durante la noche de este 10 de noviembre una nueva falla técnica que afectó los sistemas de identificación de pasaportes en el área internacional. El nuevo incidente se registró apenas ocho días después de que las pantallas de control aéreo quedaran completamente apagadas.

Nueva falla en El Dorado

Las máquinas ubicadas después del punto donde los pasajeros presentan sus tiquetes, específicamente donde el personal de inmigración verifica los documentos de viaje, dejaron de funcionar completamente.

Según informó OPAIN, la concesión que administra el terminal aéreo, “esta situación no compromete la seguridad de las operaciones aéreas ni afecta a los sistemas de navegación, el control del tránsito aéreo o los procesos migratorios”.

A través de un comunicado, también revelaron que, ante la contingencia técnica, se implementaron procedimientos alternativos para mantener las operaciones.

Entre las medidas adoptadas se encuentran “la expedición manual de pasabordos y etiquetas de equipaje, procedimientos alternativos de embarque, uso de equipos de respaldo y verificación manual de pasabordos en los accesos a los muelles, con acompañamiento del personal operativo y de seguridad aeroportuaria”.

Aunque se registraron filas y algunos retrasos, los pasajeros pudieron abordar sus vuelos a tiempo.

Respecto a la reciente falla, OPAIN confirmó que la contingencia fue superada en la mañana de este miércoles y que los sistemas ya funcionan con normalidad.

Sector aeronáutico pidió garantías ante temporada de Fin de Año

Sin embargo, este segundo incidente intensifica la incertidumbre sobre la estabilidad de los sistemas aeronáuticos en el país.

Representantes del sector han solicitado garantías para que las aerolíneas puedan prestar sus servicios con normalidad durante la temporada de Fin de Año.

La preocupación aumenta considerando que se estima que entre diciembre y enero más de siete millones de viajeros se movilizarán por vía aérea en el país, de los cuales más de la mitad pasaría por el Aeropuerto El Dorado.

Hasta el momento, las autoridades aeronáuticas aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas de estas fallas recurrentes ni sobre las medidas preventivas que se implementarán para evitar nuevos incidentes durante la temporada alta.