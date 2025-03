¿Qué desató la discusión entre Alfredo Mondragón y Josué Alirio Barrera tras hundimiento de la laboral?

Tras el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, el representante Alfredo Mondragón y el senador Josué Alirio Barrera protagonizaron una discusión en la que el representante le increpó duramente por votar a favor del hundimiento de la reforma.

En A lo que vinimos el senador Josué Alirio Barrera habló sobre la situación vivida en la Comisión Séptima.

¿Cuál fue la molestia del representante Mondragón que comenzó a insultarlo?

La molestia del señor representante, al parecer, fue porque él dice que era exagerada la tranquilidad con la que íbamos saliendo. Porque precisamente era lo que queríamos, que se llevara algo dentro del respeto, dentro de la normatividad de la ley.

Eso molestó a algunas personas, entre ellos al representante que insultó de una manera pasada a las mujeres de la Comisión y a todos los que íbamos saliendo.

Gracias a Dios no pasó a mayores porque pudo haber pasado, pero se mantuvo la compostura y ahora pues estamos ahí nuevamente aquí en el Congreso para trabajar, para seguir trabajando.

También hay amenazas. ¿Siguen estos ataques contra ustedes?

Los ocho congresistas que tomamos la decisión de archivar esta reforma, hemos sido perfilados por parte del gobierno. Nuestras fotos aparecen en vallas nacionales, falta ver quién paga estas vallas-; en afiches en las calles donde nuestras caras están ahí.

Están amenazando a nuestras familias; nos están amenazando a nosotros, desde quemarnos vivos en adelante, incluso meternos presos. Una cantidad de cosas contra nosotros y nuestras familias, obviamente esto no nos va a detener porque esto no nos intimida.

Quieren incendiar el país porque el Congreso no hace lo que ellos quieren.

El presidente Petro escribió en X un mensaje contra usted, ¿qué responde?

Sí, me trató de bestia, pero bueno, para mí eso no es un insulto porque yo soy un hombre amante del campo, amante de los caballos.

La idea es empezar a bajarle el volumen a todas estas cosas y tratar de llegar a un punto de concertación y que el país sea el beneficiado, no que a través de nuestras peleas de pronto vayamos a perjudicar a los colombianos.

Si así están las cosas con la laboral, no me quiero imaginar con la reforma a la salud ¿Cómo ve este debate? ¿Tienen temor?

No, temor no, porque yo no nací en el mes de los temblores y la verdad eso a mí no me asusta.

Viene la reforma a la salud, que hasta ahora estamos entrando verdaderamente a escudriñarla. Lo que sí le digo es que si es algo que no es concertado, que no traiga el visto bueno de los diferentes sectores que hacen parte del sistema de salud, pues difícilmente va a pasar.

No es forma de capricho, sino recogiendo de todas estas entidades y de los diferentes sectores que hacen parte del proceso y ahí se tomará la decisión.