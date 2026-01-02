Trabajadores de fondos privados deberán cotizar 100 millones más tras aumento del salario mínimo: Asofondos

El reciente aumento del salario mínimo en Colombia generará un impacto significativo en los trabajadores afiliados a fondos privados de pensiones, quienes deberán cotizar 100 millones de pesos adicionales para alcanzar su jubilación.

Grave advertencia de Asofondos tras aumento del salario mínimo

Así lo advirtió Andrés Velasco, presidente de Asofondos, quien alertó sobre las consecuencias de esta medida gubernamental en el sistema pensional colombiano.

Según explicó Velasco, “un salario mínimo más alto implica pensiones más altas y por lo tanto en el régimen de ahorro individual en donde uno se pensiona con su ahorro, pues va a ser necesario tener una bolsa más grande para poder comprar esa pensión que es vitalicia. Antes se necesitaban 350 millones de pesos más o menos los hombres. Ahora eso va a costar más o menos 460 millones de pesos, que es lo que vamos a deber tener ahorrado para poder comprar esa mesada vitalicia, esa pensión de un salario mínimo”.

El experto estimó que los trabajadores deberán laborar entre dos y tres años adicionales para completar el nuevo capital requerido.

“Como el salario va a ser más alto, entonces la cotización es un porcentaje de ese salario. Entonces se va a ir constituyendo más o menos al mismo tiempo. Sin embargo, sí estimamos que las personas van a tener que trabajar unos dos o tres años adicionales para poder completar esos 460 millones de pesos y esto es sin aumentos parecidos hacia el futuro. Cada vez que el Gobierno sube el salario mínimo por encima de la inflación, pues está subiendo la vara para aquellas personas que quieren pensionarse con un salario mínimo a partir de ese capital”, añadió.

Cabe mencionar que la situación se agrava con el decreto gubernamental emitido el pasado 31 de diciembre que modifica las reglas de los seguros para pensiones, incrementando aún más la carga sobre los trabajadores.

El presidente de Asofondos señaló que el gobierno aumentó el salario mínimo "por encima de la inflación, por encima de la productividad del trabajo", pero no está compensando proporcionalmente las pensiones. Esta decisión advirtió, producirá "menos número de pensionados, pensiones más bajas y desfinancia el seguro previsional".

“Nosotros habíamos advertido al gobierno que, si subía el salario mínimo por encima de la inflación, una de las consecuencias es que al gobierno le toca poner más plata para compensar las pensiones de salario mínimo, entonces el gobierno con este decreto lo que hace es que tiró la piedra del salario mínimo y está escondiendo la mano. Se está haciendo el loco y le está cargando el bulto a los trabajadores. Esto lo que hace es que produce menos número de pensionados, pensiones más bajas y desfinancia el seguro previsional. Para darle números concretos, si antes de este decreto una pensión mínima iba a costar 460 millones de pesos por hombre, ahora va a costar 560 millones de pesos por hombre. Y en este caso sí implica trabajar una década más, cotizar una década más”, añadió Velasco.

Para quienes lograban constituir ahorros superiores al mínimo requerido, el panorama tampoco es favorable. Velasco explicó que personas que podrían acceder a pensiones de dos salarios mínimos ahora solo recibirán uno y medio, debido a que "el gobierno no va a compensar" por su decisión sobre el salario mínimo.