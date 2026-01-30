Presentan propuesta ‘antitrampolín’ que busca modificar artículo clave en una eventual reforma constitucional

Bogotá ha sido, durante más de tres décadas, una de las plataformas políticas más visibles del país. Esa exposición, sin embargo, ha convertido a la Alcaldía Mayor en una suerte de sala de espera presidencial, según el abogado David Cote, quien presentó una propuesta de reforma constitucional que busca ponerle freno a esa práctica.

La iniciativa plantea modificar el artículo 197 de la Constitución Política para establecer una inhabilidad que impida al alcalde de Bogotá aspirar a la Presidencia de la República en el periodo inmediatamente siguiente a su mandato.

El objetivo, según Cote, es garantizar que quien llegue al Palacio Liévano gobierne con vocación de cierre y no con la mirada puesta en la Casa de Nariño.

RELACIONADO Así puede consultar si fue seleccionado como jurado de votación para las elecciones del 8 de marzo

El patrón de ‘trampolín’ que se repetiría en la Alcaldía de Bogotá

De acuerdo con Cote, el uso de la Alcaldía como trampolín electoral no responde a casos aislados, sino a una conducta reiterada que atraviesa ideologías y partidos políticos.

Recordó que Antanas Mockus llevó esta lógica al extremo cuando renunció a la Alcaldía en 1997 para aspirar a la Presidencia un año después, dejando inconclusos varios frentes de gestión.

También mencionó los casos de Lucho Garzón y Clara López, quienes, según él, tras ocupar la Alcaldía encargada o la titularidad del cargo, proyectaron su imagen hacia el escenario nacional en las elecciones de 2010 y 2014.

A esto se suma el paso de Enrique Peñalosa, cuya gestión en Bogotá se convirtió en el eje central de su discurso presidencial, y el caso de Gustavo Petro, quien capitalizó la polarización de su alcaldía para consolidar su aspiración, logrando finalmente la Presidencia en 2022.

Para Cote, el ejemplo más reciente es el de Claudia López, quien, tras finalizar su mandato, inscribió su candidatura presidencial para 2026.

El patrón es evidente y transversal. De izquierda a derecha, han visto a Bogotá como un escalón, no como una meta.

El artículo clave de una eventual reforma constitucional

La propuesta de reforma constitucional contempla dos ejes principales. El primero es un periodo de “enfriamiento”, que obligaría al alcalde de Bogotá a esperar al menos cuatro años antes de aspirar a la Presidencia.

El segundo busca ampliar esta inhabilidad a otros altos cargos como el fiscal general, el procurador, el contralor y los magistrados, posiciones que, según Cote, también han sido permeadas por aspiraciones electorales:

Queremos alcaldes que se levanten y se acuesten pensando en tapar huecos y mejorar la seguridad, no en su jingle de campaña presidencial.