Presidente Petro se pronuncia tras hundimiento de la consulta popular: “Es el momento de contestar”

Este miércoles 14 de mayo ha sido tenso en los pasillos del Senado. La orden del día de la plenaria centró la atención de la opinión pública por la votación de la consulta popular.

Luego de revivir la reforma laboral y tras una corta votación, la consulta popular quedó hundida. A pesar de los 47 votos por el Sí, los 49 que votaron por el No le pusieron punto final a la iniciativa del Gobierno.

Las reacciones no se hicieron esperar. Desde el Gobierno aseguran que hubo fraude, argumentando que el secretario general del Senado, Diego González, supuestamente alteró los votos escritos.

Durante una alocución que duró menos de 10 minutos, el presidente Gustavo Petro se pronunció desde China.

En primer lugar, el mandatario aseguró que lo ocurrido en el Senado fue algo “dantesco”. Afirmó que hubo trampa y criticó fuertemente al secretario González, así como al presidente Efraín Cepeda.

Mal paso el que ha dado una parte del Senado y su presidente. Creo que es el momento de contestar.

Petro le ordenó a las fuerzas militares no levantar las armas contra la población: “Cuidemos los edificios, que no haya violencia. Le solicito al pueblo no ejercer violencia contra ninguna cosa, vidrio o persona”.

Acto seguido, convocó a los habitantes para que se reúnan en cabildos abiertos. “Este es el momento del pueblo. La respuesta será tranquila, alegre y no ejercerá violencia sobre nadie”, sostuvo el presidente.

Noticia en desarrollo. En minutos más detalles …