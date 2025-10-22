CANAL RCN
“El presidente sigue atacando los poderes”: director del ICP sobre lo que dijo el mandatario del caso Uribe

Carlos Augusto Chacón se refirió a los señalamientos del presidente Petro en los que incluso dice que la nueva decisión del caso Uribe fue ordenada por Trump.

octubre 22 de 2025
07:11 a. m.
Luego de conocerse el fallo de segunda instancia en el que tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá decidieron absolverlo de los delitos que lo condenaron a 12 años de prisión al expresidente Álvaro Uribe, el presidente Gustavo Petro, lanzó una serie de cuestionamientos frente a la decisión.

Sin embargo, se trata de un fallo de segunda instancia y desde la defensa de las víctimas se confirmó que irán a recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia.

Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política, hizo un análisis del panorama tras la lectura del fallo y de la posición que fijó el jefe de Estado en las últimas horas.

¿Cómo interpretar el mensaje del presidente Petro a magistrados por fallo Uribe?

Carlos Augusto Chacón:

Es desafortunada la forma como el presidente Gustavo Petro maltrata la justicia y maltrata a los demás poderes del Estado colombiano cuando no le son funcionales.

Recordemos que entonces con el fallo de primera instancia dijo que los jueces de Colombia podrían contar con el apoyo del Gobierno Nacional cualquiera fuera el sentido de sus decisiones.

En Colombia el procedimiento está establecido para que si el fallo de primera instancia eventualmente se en contra de un ciudadano, ese ciudadano pueda interponer los casos como lo hizo el expresidente Álvaro Uribe, ahora el tribunal falla y seguramente como también lo han anunciado los abogados en este proceso de la contraparte, utilizarán el recurso de casación y será ya la Corte Suprema la que tenga que tomar una decisión de cierre.

Uno no entiende cómo es que primero no se respeta ese procedimiento que está establecido en nuestro ordenamiento jurídico, que es normal, es un derecho al que tienen acceso todos los ciudadanos a interponer esa serie de recursos y segundo que el presidente Petro siga atacando a otros poderes, eso lo único que hace es debilitar la democracia, son ataques sistemáticos contra la institucionalidad y la independencia de los demás poderes públicos.

¿Qué significado tiene una decisión distinta en segunda instancia del caso Uribe?

Carlos Augusto Chacón:

Fue fallo que se demoró casi 10 horas en leer, un fallo que estaba lleno de contradicciones y, en efecto, como lo dice el magistrado, de apreciaciones subjetivas, pero sobre todo el tema de la valoración de las pruebas.

Yo creo que declarar ilegales esas interceptaciones que hace el tribunal es muy importante porque salvaguarda los derechos constitucionales que, si ese fallo hubiera quedado en firme, pues se ponían en entredicho.

La interceptación que se le hace al expresidente Álvaro Uribe se hace no con una orden judicial previa, sino era una orden de un proceso de un tercero que, presuntamente por un error, terminan escuchando varias horas al expresidente Uribe en su celular, además de unas conversaciones con su abogado. Todo ello, en el fallo de la primera instancia de la jueza Heredia, pues tenía una serie de valoraciones.

La jueza utilizó una doctrina de plain view que se utiliza en los Estados Unidos y generaba preocupación que la jueza apelara a esa doctrina teniendo nosotros suficiente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y además en nuestro ordenamiento jurídico existe todo un marco que establecía cuáles son los parámetros para valorar esas pruebas y en Colombia y el debido proceso y las garantías constitucionales están consagradas por la Corte Suprema de Justicia.

