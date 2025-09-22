CANAL RCN
Colombia Video

Primer revés al proyecto que busca judicializar a menores como adultos

A pesar de su rechazo inicial, el proyecto de ley puede continuar su curso en el Congreso.

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
08:12 a. m.
El proyecto de ley que propone juzgar como adultos a menores involucrados en delitos graves recibió un revés inicial por parte del Consejo Superior de Política Criminal y la Comisión Asesora de Política Criminal del Ministerio de Justicia en Colombia.

La iniciativa fue radicada en el Congreso de la República por el senador Efraín José Cepeda Sarabia y los representantes a la Cámara Christian Munir Garces Aljure, Jaime Garcés Contreras y Óscar Leonardo Villamizar tras el magnicidio del candidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, asesinado por un menor de edad.

¿Qué busca el proyecto de judicializar a menores como adultos?

El proyecto busca que menores entre 14 y 18 años sean juzgados como adultos en 14 delitos considerados los más graves, incluyendo homicidio, genocidio, secuestro y extorsión. Para delitos menores, como hurto a personas o automotores, se mantendría la sanción actual de 4 a 8 años en un centro de menores.

El Consejo Superior de Política Criminal realizó un análisis sobre el borrador del proyecto y pidió al Gobierno Nacional rechazar la iniciativa.

La viabilidad del proyecto tras las consideraciones del Consejo Superior de Política Criminal

Según el Consejo, “las sanciones a menores de edad en Colombia deben tener un fin restaurativo, educativo y atender la necesidad de un tratamiento directo, dirigido a la resocialización de los infractores y a su protección”.

A pesar del rechazo inicial, la iniciativa puede continuar su curso en el Congreso. Sin embargo, el concepto emitido por estas comisiones, que incluyen a destacados expertos en Derecho, podría influir significativamente en el debate y la viabilidad futura del proyecto.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, tendrá que considerar estos conceptos al evaluar la conveniencia de respaldar o no la iniciativa. Mientras tanto, el proyecto de ley enfrenta un futuro incierto debido al peso de las opiniones expertas en su contra.

