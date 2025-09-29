Formulan cargos contra Nicolás Petro por presunto incremento injustificado de patrimonio

La Procuraduría General de la Nación anunció durante la tarde de este 29 de septiembre que formuló pliego de cargos en contra de Nicolás Fernando Petro Burgos.

Imputan cargos contra Nicolás Petro

Esto, en el marco de una investigación que lo señala por un presunto incremento injustificado de su patrimonio durante el tiempo en que ejerció su cargo como diputado del departamento del Atlántico.

La decisión fue adoptada por el Procurador Regional de Instrucción del Atlántico, Javier Enrique Bolaño Higgins, quien resolvió abrir formalmente el proceso disciplinario en contra de Petro Burgos.

“PRIMERO: Formular pliego de cargos en contra del señor NICOLÁS FERNANDO PETRO BURGOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.004.004.438 de Montería, Córdoba, en su condición de Diputado del Departamento de Atlántico, para la época de los hechos, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente decisión”, se lee en el documento de 56 páginas.

De acuerdo con la resolución, la formulación de cargos implica que el exdiputado deberá responder disciplinariamente por las conductas atribuidas, en conformidad con lo establecido en la Ley 1952 de 2019.

La Procuraduría aclaró que contra la decisión no procede recurso alguno y ordenó remitir el expediente al funcionario de juzgamiento correspondiente en un plazo improrrogable de tres días.

Asimismo, dispuso que por Secretaría se realicen las citaciones, comunicaciones y anotaciones de pertinentes.

Procuraduría formuló cargos contra Nicolás Petro por presunto incremento injustificado de patrimonio

La investigación busca determinar si Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, incurrió en un incremento patrimonial no justificado durante su período como diputado en el Atlántico.

Este señalamiento se suma a otros procesos judiciales y disciplinarios que enfrenta el exdiputado.

“TERCERO: Cumplidas las notificaciones, dentro del término improrrogable de tres días remítase al funcionario de juzgamiento correspondiente. CUARTO: Por Secretaría se harán las citaciones, comunicaciones, notificaciones y anotaciones de rigor”, finaliza el documento.