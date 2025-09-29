CANAL RCN
Colombia

Formulan cargos contra Nicolás Petro por presunto incremento injustificado de patrimonio

La investigación lo señala por un presunto incremento injustificado de su patrimonio durante el tiempo en que ejerció su cargo como diputado del departamento del Atlántico.

Nicolás Petro Burgos
FOTO: Nicolás Petro Burgos - X

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
02:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Procuraduría General de la Nación anunció durante la tarde de este 29 de septiembre que formuló pliego de cargos en contra de Nicolás Fernando Petro Burgos.

Nicolás Petro: un juicio atravesado por 11 solicitudes de aplazamiento
RELACIONADO

Nicolás Petro: un juicio atravesado por 11 solicitudes de aplazamiento

Imputan cargos contra Nicolás Petro

Esto, en el marco de una investigación que lo señala por un presunto incremento injustificado de su patrimonio durante el tiempo en que ejerció su cargo como diputado del departamento del Atlántico.

La decisión fue adoptada por el Procurador Regional de Instrucción del Atlántico, Javier Enrique Bolaño Higgins, quien resolvió abrir formalmente el proceso disciplinario en contra de Petro Burgos.

“PRIMERO: Formular pliego de cargos en contra del señor NICOLÁS FERNANDO PETRO BURGOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.004.004.438 de Montería, Córdoba, en su condición de Diputado del Departamento de Atlántico, para la época de los hechos, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente decisión”, se lee en el documento de 56 páginas.

De acuerdo con la resolución, la formulación de cargos implica que el exdiputado deberá responder disciplinariamente por las conductas atribuidas, en conformidad con lo establecido en la Ley 1952 de 2019.

La Procuraduría aclaró que contra la decisión no procede recurso alguno y ordenó remitir el expediente al funcionario de juzgamiento correspondiente en un plazo improrrogable de tres días.

Asimismo, dispuso que por Secretaría se realicen las citaciones, comunicaciones y anotaciones de pertinentes.

Procuraduría formuló cargos contra Nicolás Petro por presunto incremento injustificado de patrimonio

Nicolás Petro será imputado por otros dos delitos y la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento
RELACIONADO

Nicolás Petro será imputado por otros dos delitos y la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento

La investigación busca determinar si Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, incurrió en un incremento patrimonial no justificado durante su período como diputado en el Atlántico.

Este señalamiento se suma a otros procesos judiciales y disciplinarios que enfrenta el exdiputado.

“TERCERO: Cumplidas las notificaciones, dentro del término improrrogable de tres días remítase al funcionario de juzgamiento correspondiente. CUARTO: Por Secretaría se harán las citaciones, comunicaciones, notificaciones y anotaciones de rigor”, finaliza el documento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

¿Quién era la persona que murió en la Carrera de las Rosas en Medellín?

Temblor en Colombia

¡Siguió temblando masivamente en Colombia hoy 29 de septiembre de 2025! Atento al reporte

Cauca

Extenso prontuario de ‘Rey’, poderoso cabecilla cercano a ‘Iván Mordisco’ capturado en Cauca

Otras Noticias

Miss Universe Colombia

¡Espectacular! Así lucía Vanessa Pulgarín previo a los concursos de belleza

En redes sociales comenzaron a circular fotografías de Vanessa Pulgarín previas a su participación en los concursos de belleza.

Ministerio de Transporte

Nueva reglamentación de frenos para motos está vilo: hacen fuerte llamado al Gobierno

El Gobierno aplazó hasta 2026 la reglamentación de frenos ABS y CBS para motos en Colombia. La industria critica la decisión y hace un fuerte llamado por la seguridad vial.

Venezuela

Venezuela alista decreto de estado de excepción ante despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Luis Díaz

Luis Díaz posterga sus clases para aprender alemán y reveló las razones

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos