CANAL RCN
Colombia Video

¡Vuelve y juega! Juez negó la libertad a Sandra Ortiz por vencimiento de términos en el caso UNGRD

La Procuraduría pedía libertad para Sandra Ortiz, mientras la Fiscalía solicitaba negar la petición.

Noticias RCN

abril 16 de 2026
02:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un juez negó la solicitud de libertad a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial del gobierno de Gustavo Petro, quien está siendo investigada por su presunta participación en el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD).

Justicia confirma juicio oral contra exconsejera presidencial Sandra Ortiz
RELACIONADO

Justicia confirma juicio oral contra exconsejera presidencial Sandra Ortiz

La decisión judicial mantiene a la exfuncionaria bajo medida privativa de la libertad mientras avanza el proceso en su contra.

Ortiz está señalada en el caso de desfalco que afecta a la entidad encargada de la prevención y atención de desastres en el país. Según la investigación, la exfuncionaria habría desempeñado un papel clave en la red de corrupción que desvió recursos públicos destinados a la gestión de emergencias y riesgos naturales.

Corte Suprema niega por tercera vez la libertad a Sandra Ortiz, vinculada al escándalo de la UNGRD
RELACIONADO

Corte Suprema niega por tercera vez la libertad a Sandra Ortiz, vinculada al escándalo de la UNGRD

Sandra Ortiz seguirá en la cárcel tras intentar por cuarta vez quedar en libertad

El señalamiento más contundente contra la exconsejera presidencial proviene de Sneyder Pinilla, quien la identificó como "la mensajera en todo el entramado de corrupción".

Esta declaración ha sido determinante para que las autoridades judiciales consideren que existen elementos suficientes para mantenerla privada de su libertad durante la investigación.

Esta es la cuarta vez que se niega un recurso judicial en favor de la libertad de la exfuncionaria.

Le niegan la revocatoria de medida de aseguramiento a Sandra Ortiz, investigada en el caso UNGRD
RELACIONADO

Le niegan la revocatoria de medida de aseguramiento a Sandra Ortiz, investigada en el caso UNGRD

¿Por qué le niegan la libertad a Sandra Ortiz?

La negativa del juez a conceder la libertad sugiere que la autoridad judicial considera que existen riesgos procesales que justifican mantener la medida restrictiva.

Las investigaciones continúan para esclarecer el alcance total del presunto entramado de corrupción y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

La participación de Ortiz, según las acusaciones, habría facilitado la comunicación y coordinación entre los diferentes actores del esquema delictivo.

El proceso judicial se encuentra en etapa de investigación, y las autoridades trabajan en la recopilación de pruebas que permitan establecer con precisión el modus operandi de la red de corrupción y el destino de los recursos públicos presuntamente desviados.

Fiscalía acusó formalmente a la exconsejera para las Regiones, Sandra Liliana Ortíz
RELACIONADO

Fiscalía acusó formalmente a la exconsejera para las Regiones, Sandra Liliana Ortíz

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlántico

Soledad en alerta por falsa vacunadora que ofrecía biológicos ilegales a estudiantes de salud

Abuso sexual

Urólogo era violador serial en su consultorio: crudo testimonio de cómo acechó y abusó a más de 50 mujeres

Elecciones presidenciales 2026

“Primero debería resolver su imputación”: Mauricio Lizcano sobre Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud

Otras Noticias

Conciertos

La Solar 2026 reveló su artista sorpresa: Myke Towers llega a Medellín

Myke Towers se une a La Solar 2026 y promete show inolvidable. Conozca todos los detalles.

Universidad Distrital

Becas en Rusia: oportunidad para estudiantes y docentes de la Universidad Distrital

Universidad Distrital abre puertas a estudios en Rusia con 180 becas. Conozca los detalles.

Ministerio de Salud

MinSalud amplía esquema de vacunación contra la influenza en menores del país

Copa Sudamericana

La millonada que ganaron América y Millonarios tras sus triunfos en Sudamericana

Cuba

Cuba eleva el tono y ya se prepara para posible agresión militar de EE.UU.