De agosto a noviembre: la cronología de los bombardeos que dejaron 15 menores muertos

La cifra oculta de menores fallecidos en operaciones militares contra disidencias de las Farc se conoció esta semana: quince niños murieron en bombardeos ejecutados entre agosto y noviembre de 2024, según confirmó el Instituto Nacional de Medicina Legal.

Los ataques, que permanecieron desconocidos para el país, ocurrieron en tres operativos diferentes. Siete menores fallecieron el pasado 10 de noviembre en las selvas del Guaviare, durante una ofensiva ordenada por el presidente Gustavo Petro contra las disidencias comandadas por Iván Mordisco.

El giro en la política de seguridad del gobierno Petro

Un adolescente murió el jueves pasado en un bombardeo en Arauca, mientras que cuatro menores más perdieron la vida el 1 de octubre en Puerto Santander, Amazonas.

El caso representa un giro en la política de seguridad del gobierno Petro. Durante su oposición y al inicio de su mandato, el presidente consideraba que bombardear campamentos representaba un riesgo para los niños reclutados. Sin embargo, en noviembre modificó su posición y autorizó la ofensiva en Guaviare.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, fue quien confirmó inicialmente las muertes de siete niños en ese bombardeo. "Pues yo le insistí y le insistí y le voy a seguir insistiendo. Inclusive usé una palabra que no suelo usar y es implorar que suspenda los bombardeos", declaró la funcionaria.

Debate legal y político sobre operaciones militares contra disidencias

Sobre el marco legal de estas operaciones, fuentes gubernamentales señalaron: "No hay un marco del derecho internacional humanitario que nos dice actúen bajo estos límites, siempre observando también los derechos humanos".

La posición oficial del gobierno frente a estos hechos ha generado controversia. Según las respuestas entregadas por el Ejecutivo, "lo importante no es conocer de antemano que hay menores de edad dentro del objetivo, sino que considera que el hecho de que haya menores de edad no es un impedimento para adelantar los bombardeos".

A pesar de la súplica pública de la Defensoría del Pueblo para detener estas operaciones, el presidente Petro anunció que no suspenderá los bombardeos contra las disidencias de las Farc. La decisión mantiene la estrategia militar actual en las zonas de conflicto, pese al número de víctimas infantiles confirmadas por las autoridades forenses del país.