CANAL RCN
Colombia Video

Video | Testigo reveló impactantes detalles de cómo el menor atacó a sangre fría a Miguel Uribe

Un hombre que grababa en el momento del ataque contra el senador relató cómo se sintió ese momento.

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
02:03 p. m.
Héctor Montero, un profesor venezolano que se encuentra en Bogotá y que justamente ese día se había enterado de que Miguel Uribe iba a estar en el Parque El Golfito, lo seguía, quería hablar con él, para ver si le podía ayudar en algo de su situación y lo logró.

Entabló unas palabras con el senador, se acercó, le dio la mano y se quedó en el lugar escuchando el discurso y con su celular grabó por lo menos ocho videos.

Asimismo, registró el doloroso momento en el que fue impactado por el menor de 14 años y allí empezó el descontrol: personas corriendo, otros se tiraron al suelo, contó.

Testigo recordó la reacción del menor cuando disparó a Miguel Uribe

Cae el candidato, el amigo Miguel Uribe, cuando lo veo que está en el suelo. El muchacho, él estaba como asustado, lo vi muy asustado y él siguió, fue cuando la gente empezó a seguirlo.

“Lo veo, me estrecho la mano, pero fue todo rápido y me paré de este lado, cuando me paro de este lado empieza el evento porque que yo en realidad estaba interesado”, dijo.

Con su celular grabó ese 7 de junio al menos ocho videos de esa tarde que aún conserva y se convierten en el último discurso del precandidato presidencial.

Testigo reveló cómo el menor se acercó a Miguel Uribe

En su discurso, segundos antes de ser atacado, Miguel Uribe, decía:

“Y desafortunadamente nos están llevando un pasado de violencia, a un pasado de guerra al que no queremos volver”.

Cuando el momento que yo estoy parado viéndolo, se para un muchacho al lado mío, después pasa adelante de espalda y cuando vengo a ver se para como a 2 o 3 metros de él y le dispara.

Así relató Héctor Montero cómo el menor se acercó a su objetivo y le disparó a sangre fría.

Este migrante venezolano, al igual que los colombianos, siente la partida de Miguel Uribe.

“A todos ustedes les digo que Colombia tiene futuro y lo vamos a construir juntos. Esta elección no se trata de volver al pasado, se trata de avanzar hacia un futuro de esperanza, de esperanza”, fueron una de las últimas palabras del senador.

En el lugar donde ocurrieron los hechos, la comunidad anunció que a las 6:30 de la tarde de este 12 de agosto realizará un novenario para acompañar en oraciones al senador Miguel Uribe y su familia.

