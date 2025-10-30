CANAL RCN
Colombia Video

Prohibieron caravanas y desfiles de Halloween en Manizales por rodada ilegal de motociclistas

La Alcaldía anunció medidas especiales y prohibió nuevas caravanas durante Halloween.

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
02:11 p. m.
En Manizales se registró una multitudinaria rodada de motociclistas que, sin autorización, la cual recorrió varios sectores de la ciudad durante la noche.

Pero, lo que comenzó como un encuentro entre aficionados a las motos terminó convirtiéndose en un episodio de caos que obligó a las autoridades a desplegar un fuerte operativo de control.

Se registró una rodada ilegal de motociclistas

Entre las 8 de la noche y la 1 de la madrugada, decenas de motociclistas tomaron las principales vías de Manizales en una rodada no autorizada que alteró el orden público y el descanso de miles de habitantes.

Sectores como el centro, Chipre y el Parque del Agua fueron los más afectados por la congestión y el estruendo de los motores.

Ante la situación, las autoridades activaron un dispositivo conjunto entre la Secretaría de Movilidad, la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional, logrando controlar los desmanes y sancionar a los infractores.

Logramos imponer 103 órdenes de comparendo y 51 inmovilizaciones a quienes participaron en este tipo de eventos sin autorización.

Durante los operativos también fue incautada un arma de fuego, según confirmaron las autoridades, quienes calificaron la rodada como un evento ilegal que puso en riesgo la seguridad vial y la convivencia ciudadana.

Prohibieron caravanas y desfiles de Halloween en Manizales

Ante la cercanía de las celebraciones de Halloween, la Alcaldía anunció medidas especiales para evitar que se repitan este tipo de caravanas.

Queremos advertir que no está autorizada ninguna caravana ni desfiles de personas en motos o en carros disfrazados, porque esto altera el orden público y pone en riesgo la seguridad vial de todos.

Las autoridades locales reforzarán los controles en las vías principales y anunciaron vigilancia especial tras conocerse convocatorias en redes sociales que promueven nuevas rodadas.

El mensaje es claro: las caravanas no autorizadas serán sancionadas y no se permitirá que la ciudad vuelva a vivir una noche de caos.

