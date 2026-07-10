¿Qué cambia tras la pérdida de personería jurídica del partido Comunes?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó la pérdida de personería jurídica del partido Comunes, colectividad surgida del proceso de paz con las antiguas FARC, luego de que no alcanzara el umbral del 3 % de los votos exigido por la ley para conservar su reconocimiento como partido político.

Con esta decisión, la organización deja de contar con las prerrogativas que le otorgaba su estatus jurídico, entre ellas la financiación estatal y la facultad de otorgar avales para elecciones.

Según explicó el analista político Carlos Chacón en diálogo con Noticias RCN, perder la personería jurídica implica que el partido “deja de recibir la financiación del Estado para hacer campaña” y también pierde la capacidad de entregar avales a candidatos para corporaciones públicas.

Fin de una etapa política

La decisión marca el cierre de una etapa iniciada tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, que permitió a la entonces organización política contar con curules garantizadas en el Congreso durante varios periodos.

Para Chacón, el resultado electoral evidenció la falta de respaldo ciudadano suficiente para mantener la colectividad. Según señaló, incluso después de alianzas políticas que les permitieron aumentar su votación, “igual no les alcanzó para superar el 3 %” requerido por la legislación colombiana.

El analista agregó que, en caso de que los exintegrantes de Comunes quieran seguir participando de manera independiente en política, tendrían que cumplir nuevamente los requisitos establecidos por la autoridad electoral, entre ellos la recolección de firmas, la constitución de garantías y la participación en elecciones para alcanzar el umbral exigido.

Reacciones de las víctimas de las FARC

La determinación del CNE también generó reacciones entre organizaciones de víctimas. Sebastián Velásquez, presidente de la Federación de Víctimas de las FARC de Colombia (Fepco), aseguró que la pérdida de la personería representa el fin de unos beneficios que, a su juicio, fueron otorgados de manera anticipada.

“Creemos que esto hizo parte de esos beneficios anticipados que les dieron a ellos desde el día cero”, afirmó, al tiempo que celebró que el órgano electoral pusiera fin al reconocimiento del partido.

Velásquez también cuestionó los recursos públicos destinados al funcionamiento de la colectividad y sostuvo que las víctimas continúan esperando avances concretos en materia de “verdad, justicia, reparación y no repetición”. Asimismo, expresó preocupación por el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en medio de los debates sobre su financiación y los proyectos que buscan modificar su funcionamiento.

Con la decisión del CNE, Comunes deja de existir como partido con personería jurídica en Colombia y sus integrantes deberán buscar otras vías de participación política si pretenden mantenerse en la actividad electoral.