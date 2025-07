Expertos advierten que tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos amenaza las relaciones bilaterales

La tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos ha alcanzado niveles preocupantes, amenazando con afectar seriamente las relaciones bilaterales entre ambos países.

Algunos expertos advierten que esta situación podría tener graves consecuencias para Colombia en diversos ámbitos, desde el comercio hasta la seguridad nacional.

Carlos Augusto Chacón, analista invitado de La Mesa Ancha, quien señaló que la crisis actual es "muy grave para todos los colombianos" debido a la dependencia de Colombia en sus relaciones con Estados Unidos.

"Es muy grave para todos los colombianos porque Colombia depende en gran medida de las relaciones con Estados Unidos, no solamente en temas comerciales, que es fundamental, es un mercado el más importante para el país, sino en la asistencia, en materia de seguridad, pero además pensemos también en el tema de las visas, en el tema de las relaciones de los colombianos que tienen a sus familiares en Estados Unidos, en fin, una suerte de relaciones diplomáticas que son muy importantes para el país”, explicó Chacón.

El experto atribuyó la crisis al manejo poco profesional de las relaciones diplomáticas por parte del Gobierno colombiano, criticando especialmente el uso de Twitter como canal de comunicación oficial.

“Este es el resultado esperado de un gobierno que se ha dedicado a manejar las relaciones diplomáticas a través de Twitter, atacando al gobierno de Donald Trump, insinuando que hay conspiraciones por parte del secretario de Estado Marco Rubio, usando Twitter como medio de canal diplomático, poniendo en evidencia que este gobierno no ha sido riguroso en el profesionalismo que se necesita para manejar la política exterior”, añadió.

También aseguró que la tensión actual es el resultado de una sumatoria de acontecimientos. “A lo que hay que añadirle la decisión del ministro de Justicia de parar extradiciones, un mecanismo muy importante a través del cual el gobierno de Estados Unidos confía en el Gobierno colombiano en la lucha contra las drogas. Hay que decirlo, este es un Gobierno que sistemáticamente ha atacado al presidente Donald Trump, a las políticas del gobierno de Donald Trump, y al mismo tiempo exige que el gobierno de Donald Trump no diga nada sobre Colombia”.

Julio Iglesias, también analista de la Mesa, destacó la importancia histórica de las relaciones con Estados Unidos para Colombia.

“Las relaciones con Estados Unidos han sido fundamentales durante la historia de Colombia para el mantenimiento de la democracia”, señaló, mencionando ejemplos como el Plan Colombia y la lucha contra Pablo Escobar.

Detalló también que esta crisis no es “fruto de una casualidad intempestiva del gobierno, es una estrategia que nos lleva a alejarnos de Estados Unidos y acercarnos a las autocracias, a los países que no tienen instituciones democráticas. Entonces, digamos que ese hilo conductor de esta crisis me parece lo más preocupante, que no sea una casualidad, sino que sea una estrategia”.

La posible desertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico fue otro tema abordado.

Los analistas coincidieron en que la falta de esfuerzos sostenidos y creíbles por parte del Gobierno colombiano en el combate al narcotráfico podría llevar a esta medida, con graves consecuencias para el país.

“En efecto, si este Gobierno hubiera tenido una política exterior seria y profesional, hubiera aprovechado el cambio de administración que priorizó su seguridad nacional, que tiene mucho que ver con la realidad que hoy sufre Colombia. Sacó unas órdenes ejecutivas declarando grupos terroristas, organizaciones criminales de México, de Centroamérica, el cartel de los soles y eso nos hubiera permitido inmediatamente alinearnos con esa política de seguridad de los Estados Unidos para buscar la cooperación que necesitábamos para resolver los problemas de seguridad. Colombia tuvo la oportunidad de haberse ido a mostrar que era un socio confiable. Nada de eso pasó en este Gobierno porque claramente tiene otros intereses, no ha sabido aprovechar las oportunidades de esta nueva administración”, agregó Chacón.

Los analistas se refirieron a la reciente salida de Laura Sarabia de la Cancillería y aseguraron que ahora existe la necesidad urgente de nombrar a una persona con experiencia diplomática y capacidad para recomponer las relaciones con Estados Unidos.