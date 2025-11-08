Misión de Verificación de la ONU se pronunció tras muerte de Miguel Uribe

A primera hora del lunes 11 de agosto, Colombia conoció la noticia sobre la muerte del senador y precandidato a las elecciones presidenciales del 2026, Miguel Uribe Turbay.

Congresista por el Centro Democrático, Uribe Turbay recibió tres disparos: uno en la cabeza, otro en el cuello y el tercero en una pierna, en medio de un evento de campaña, realizado en el parque El Golfito de Modelia, el pasado 7 de junio.

Entonces, fue llevado de emergencia a un centro médico en el que lograron estabilizarlo y, luego, el personal del lugar solicitó su traslado a la Fundación Santa Fe, en donde podrían tratarlo, al contar con los equipos necesarios para su cuidado.

Su estado de salud tuvo un revés los últimos días y regresó a condición crítica

En un parte médico compartido sobre el medio día del sábado 9 de agosto, la Fundación Santa Fe dio a conocer que: “Su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”.

Los médicos tuvieron que reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda, pero, con todo y las medidas de emergencia para preservar su vida, el senador falleció este lunes.

¿Qué dijo la Organización de Naciones Unidas por la muerte del precandidato?

El país lamentó la noticia e, incluso, voces internacionales se manifestaron sobre la muerte del precandidato, entre ellas la misión de verificación de la ONU instalada en Colombia.

En su cuenta de X manifestaron: “Nuestras condolencias y profunda solidaridad con la familia, amigos y colegas de Miguel Uribe Turbay. Es un momento doloroso para las y los colombianos. Es imperativo sacar la violencia del ejercicio de la política y garantizar la protección de la vida como base de la democracia”.

E insistieron que, en este momento de profundo dolor, es “fundamental avanzar decididamente en las investigaciones de la justicia que conduzcan al esclarecimiento y juzgamiento de estos hechos”.