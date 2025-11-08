CANAL RCN
Colombia

Misión de Verificación de la ONU se pronunció tras muerte de Miguel Uribe

Un parte médico del 9 de agosto informó que el senador volvió a entrar en fase crítica tras un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. El lunes 11 se confirmó su muerte.

Foto: montaje realizado con imágenes de la ONU y Miguel Uribe Turbay para Facebook

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
11:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A primera hora del lunes 11 de agosto, Colombia conoció la noticia sobre la muerte del senador y precandidato a las elecciones presidenciales del 2026, Miguel Uribe Turbay.

Congresista por el Centro Democrático, Uribe Turbay recibió tres disparos: uno en la cabeza, otro en el cuello y el tercero en una pierna, en medio de un evento de campaña, realizado en el parque El Golfito de Modelia, el pasado 7 de junio.

El Vaticano se pronuncia ante el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay
RELACIONADO

El Vaticano se pronuncia ante el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay

Entonces, fue llevado de emergencia a un centro médico en el que lograron estabilizarlo y, luego, el personal del lugar solicitó su traslado a la Fundación Santa Fe, en donde podrían tratarlo, al contar con los equipos necesarios para su cuidado.

Su estado de salud tuvo un revés los últimos días y regresó a condición crítica

En un parte médico compartido sobre el medio día del sábado 9 de agosto, la Fundación Santa Fe dio a conocer que: “Su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”.

Los médicos tuvieron que reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda, pero, con todo y las medidas de emergencia para preservar su vida, el senador falleció este lunes.

Así reaccionó el país ante la muerte del senador Miguel Uribe Turbay
RELACIONADO

Así reaccionó el país ante la muerte del senador Miguel Uribe Turbay

¿Qué dijo la Organización de Naciones Unidas por la muerte del precandidato?

El país lamentó la noticia e, incluso, voces internacionales se manifestaron sobre la muerte del precandidato, entre ellas la misión de verificación de la ONU instalada en Colombia.

En su cuenta de X manifestaron: “Nuestras condolencias y profunda solidaridad con la familia, amigos y colegas de Miguel Uribe Turbay. Es un momento doloroso para las y los colombianos. Es imperativo sacar la violencia del ejercicio de la política y garantizar la protección de la vida como base de la democracia”.

E insistieron que, en este momento de profundo dolor, es “fundamental avanzar decididamente en las investigaciones de la justicia que conduzcan al esclarecimiento y juzgamiento de estos hechos”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miguel Uribe

¿Quiénes podrán ingresar al funeral de Miguel Uribe en el Congreso?

Gustavo Petro

El extenso mensaje del presidente Gustavo Petro por la muerte de Miguel Uribe

Miguel Uribe

Los candidatos presidenciales que han sufrido atentados en Colombia

Otras Noticias

Declaración de renta

¿Los menores de edad deben declarar renta en Colombia? Esto dice la DIAN

Cumplir con las obligaciones tributarias en Colombia depende de varios factores que la DIAN establece cada año, y no siempre tienen que ver con la edad del contribuyente.

Enfermedades

Médicos advierten sobre una infección fúngica mortal: ¿cuáles son sus síntomas?

Los especialistas explicaron el descubrimiento del hongo que se ha asociado con muertes en todo el mundo.

Independiente Santa Fe

Así despidió la hinchada de Santa Fe a Sergio Blanco: caravana de banderas rojas y blancas

Masterchef Celebrity Colombia

Con lágrimas: participantes de MasterChef recuerdan a sus seres queridos fallecidos

Vaticano

El Vaticano se pronuncia ante el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay