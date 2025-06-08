CANAL RCN
Colombia Video

Así va la investigación del intento de magnicidio contra Miguel Uribe después de dos meses

El precandidato presidencial continúa luchando por su vida en la UCI del hospital Fundación Santa Fe de Bogotá.

Noticias RCN

agosto 06 de 2025
09:08 p. m.
Dos meses después del atroz ataque contra el senador Miguel Uribe Turbay, en un evento de campaña en su carrera por la Presidencia, las autoridades han revelado quiénes podrían estar detrás de estos hechos.

El menor de 14 años que disparó en repetidas oportunidades contra el senador, en las últimas horas, durante la audiencia de acusación, aceptó los cargos imputados.

Permanece en el búnker de la Fiscalía y en las próximas semanas será condenado.

En total son seis personas las implicadas en el ataque que están en poder de las autoridades y quienes han entregado información clave que ha permitido direccionar la investigación hacia quiénes serían los determinadores del hecho.

Caso Miguel Uribe | Fecha en la que sería condenado alias Tianz, el menor que se declaró culpable
¿Quiénes habrían dado la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay?

El director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, aseguró que la investigación apunta a que la Segunda Marquetalia estaría detrás del intento de magnicidio.

Muy seguramente la Segunda Marquetalia forma parte de este entramado en términos de los determinadores, pero eso está en investigación.

El alto oficial recordó que 180 investigadores avanzan en las capturas de los autores materiales: “Vamos avanzando en la línea de investigación para identificar los determinadores o los intelectuales”, dijo.

Alias Tianz, el menor que disparó contra Miguel Uribe, aceptó cargos por tentativa de homicidio
Los implicados en el ataque contra Miguel Uribe Turbay

Los nuevos avances del caso señalan que durante la audiencia de acusación, el menor sicario aceptó los cargos por tentativa de homicidio agravado o concierto para delinquir y porte ilegal de armas. El próximo 27 de agosto se conocerá su sentencia.

Hasta el momento, son seis los detenidos por su presunta participación en el atentado contra el senador. Miguel Uribe Turbay permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Santa Fe, donde ha sido sometido al menos a cuatro cirugías.

En el último mensaje, su hermana confirmó que el senador está en fase de despertar.

Segunda Marquetalia estaría detrás del atentado contra Miguel Uribe: hipótesis toma fuerza
