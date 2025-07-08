Caos en el Movistar Arena: revelan detalles de lo que ocurrió antes de los disturbios

Un lamentable hecho opacó la presentación de la agrupación argentina, Damas Gratis, programada para la noche del miércoles 6 de agosto en el Movistar Arena, de Bogotá.

Hinchas de diferentes equipos de fútbol se enfrentaron antes de que iniciara el concierto, obligando la cancelación del evento y la evacuación del lugar. De acuerdo con las autoridades, una persona murió en inmediaciones del Movistar Arena, al parecer, tras ser arrollada por un auto.

Las imágenes que dejó el altercado se viralizaron rápidamente. En ellas se puede ver el caos que se generó durante los enfrentamientos, y los daños en el mobiliario del centro de eventos.

¿Qué desató los disturbios en el Movistar Arena?

Luigi Quintero, mánager del Movistar Arena, habló en entrevista con La FM sobre lo ocurrido, y dio detalles sobre lo que desató la pelea.

De acuerdo con Quintero, las puertas se abrieron a las 6 de la tarde y el ingreso de los asistentes transcurrió con normalidad. Sin embargo, sobre las 8:20 un grupo de personas irrumpió de forma violenta por la entrada principal y entró en manada al lugar.

Este hecho fue el que desató una intensa pelea en la platea y las graderías. Aproximadamente 15 minutos después, los organizadores decidieron cancelar el evento, se activaron las alarmas y se pidió a las personas evacuar el lugar.

Ese proceso de evacuación duró cerca de una hora y veinte minutos. A las 10:20 la Policía pudo ingresar al lugar para hacer el último barrido.

Vandalizaron la puerta e ingresaron

Respecto a las fallas de seguridad, Quintero aseguró que, aunque había presencia de logística y filtros para ingresar, los vándalos llegaron violentamente y tumbaron la puerta 5.

El concierto había sido aprobado por un Puesto de Mando Unificado, tal y como es normal con este tipo de eventos.

Según el mánager del Movistar, la seguridad era una responsabilidad compartida entre entidades públicas y el operador privado, y se contaba además con los dispositivos aptos para detectar armas y metales.

Aún no se define si se reembolsará el dinero a los asistentes.