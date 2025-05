¿Qué pasa si se hunde la consulta popular en el Senado?

El Congreso de la República se prepara para llevar a cabo las votaciones para definir si se debe llevar a cabo o no la consulta popular propuesta para el presidente Petro para definir el futuro de la reforma laboral.

Para hablar de lo que dicen los partidos A lo que Vinimos se comunicó con la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, y Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Senadora Pizarro, hay estudios como el del Banco de la República que dice que si se aprueba la reforma laboral se podrían perder 500.000 empleos y eso no se le está diciendo a la gente en la consulta. ¿Usted qué responde frente a esto?

Lo cierto es que cuando el presidente Gustavo Petro y el gobierno propusieron subir un 16% del salario mínimo, salieron los mismos sectores, los mismos expertos, los mismos tanques de pensamiento, a decir que era el acabose del empleo subir el salario mínimo. Este gobierno lo ha subido durante tres años consecutivos.

Así que los hechos también demuestran que las apuestas de brindar mejores garantías sociales a los colombianos y colombianas, garantizar sus derechos laborales, buscar el eliminar la precarización laboral en distintos sectores de la sociedad colombiana, no destruye empleos, pero bueno, aquí hay disparidad de criterios por supuesto.

Senadora Valencia, ¿qué le responde a la senadora María José Pizarro que dice que lo de la pérdida de empleo son más especulaciones?

Pues que le hace falta mirar la cifra. Lo que se está mostrando en el país es el crecimiento del empleo informal. ¿Qué quiere decir informal? Que usted puede tener o no tener salario, que si tiene salario, no tiene seguridad social, no tiene ahorro pensional, no le están pagando por la salud, no tiene caja de compensación. Es un trabajo precarizado.

Entonces, no es verdad que no se haya destruido empleo. Si usted mira las afiliaciones a la seguridad social antes del gobierno Petro y ahora, han bajado.

Senadora Pizarro, ¿cómo ve el pulso para las votaciones de la consulta?

Pues evidentemente apretada como han estado todas las decisiones en el Senado de la República y que tengamos todas las garantías, todos los sectores políticos, para poder mañana darle vía libre a esta consulta popular, si así lo deciden las mayorías del Congreso de la República.

Si no, en todo caso, la ciudadanía tiene que saber que se les negó nuevamente el derecho a decidir sobre asuntos que son de su competencia, que son nodales, como son los derechos de los colombianos y de las colombianas en materia laboral.

Senadora Paloma, ¿cómo están sus cuentas?, ¿Pasa o no pasa la consulta?

Pues no me puedo aventurar porque es muy difícil de leer, pero de las indagaciones preliminares que yo tengo veo esa consulta con una posibilidad muy alta de ser aprobada.

Se habla de que el partido Liberal recibió el Ministerio de Comercio y que andan en conversaciones sobre otros temas, de manera que aquí es muy difícil, porque no se está votando por los proyectos, sino por cosas que no vemos.

Senadora Pizarro, ¿qué pasa si no es aprobada la consulta?

Nosotros no acostumbramos a rendirnos y siempre estaremos buscando fórmulas para que la gente pueda tener mayores derechos.

Pero la ciudadanía sí va a tener tener plena conciencia; si estamos en esta situación fue por la decisión de un puñado de congresistas que parecen componer esta banda antirreformas que anunció en su momento el presidente del Senado Efraín Cepeda.

Senadora Valencia, ¿qué pasa si esta consulta es aprobada, siendo además opositora?

Yo creo que si gana el sí, pues vamos a tener que unirnos todos los que consideramos que la reforma es mala para que los colombianos entiendan por qué la reforma es mala.

Si me pregunta, ¿usted no quisiera que los colombianos ganen más? Yo le diría que sí, claro que quiero que ganen más.

Por ejemplo, le pongo una idea, de call-centers que funcionan los domingos o empresas de confección que funcionan los domingos, que hacen una doble jornada en días de semana y cancelan la posibilidad de que la gente trabaje en los domingos.