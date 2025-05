Senado se prepara para votar consulta popular: esto dicen los partidos

El Congreso de la República se alista para una votación crucial sobre la consulta popular propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para aprobar reformas laborales.

¿Cómo van las cuentas de la consulta popular?

Según un sondeo realizado por este medio, las cuentas preliminares indican que la iniciativa podría ser aprobada.

De acuerdo con el conteo, 47 senadores votarían a favor de la consulta, 46 en contra, y 12 permanecen indecisos. Cabe mencionar que el Gobierno necesita 53 votos para aprobar la medida en el Senado.

Los partidos de gobierno como el Pacto Histórico, Comunes y la mayoría de la Alianza Verde respaldarían la propuesta. La oposición, liderada por el Centro Democrático y Cambio Radical, se mantienen firme en contra.

En la Mesa Ancha, los analistas debatieron cómo está el panorama actualmente y según la invitada Airasol Huertas, “por fin el Congreso, después de tumbar las reformas en reiteradas veces, va a tener la sensatez de respaldar al pueblo”.

Además, aseguró que se encuentra optimista. “Esta reforma laboral, estas reformas eran para mejorar, o son para mejorar la vida de las personas. Entonces, yo creo que estamos en un gran momento de que el Congreso por fin le dé ese espaldarazo a este Gobierno que precisamente fue elegido por la gente. Entonces yo estoy demasiado optimista”.

Por su parte, Juana Afanador, panelista de la mesa, se refirió a la teoría de una posible transacción del Gobierno, una idea que ha tomado fuerza luego de que se hiciera oficial que la nueva ministra de Comercio es del Partido Liberal.

“Yo creo que hay dos vías. Está la vía que esos ocho votos del Partido Liberal claramente son votos relacionados con la nueva ministra de Comercio. Creo que ahí era una transacción que César Gaviria estuvo empujando (...) Por otro lado, creo que el Congreso de la República se están dando cuenta que no aprobar la consulta no es contra Petro realmente, sino que esto es un mensaje a la ciudadanía porque la ciudadanía somos quienes los elegimos”, aseguró.

Detalló que, en el ejercicio, los ciudadanos pueden estar o no de acuerdo con los ideales de los congresistas por los que votaron y asimismo, poner en juego, “su posible reelección. Ahí también hay un gran cálculo electoral frente a la ciudadanía y frente a la campaña del Congreso de la República, que también empieza a calentar”.

Otro aspecto importante para discutir tiene que ver con el alto costo que tendrá la consulta y que serán 700.000 millones de pesos. Sin embargo, para Afanador y Huertas, la democracia cuesta.

“Las democracias cuestan, la democracia y la participación es costosa, pero prefiero que gastemos en democracia, que estemos en regímenes autoritarios en los que la ciudadanía no puede participar. Una dictadura, un régimen autoritario, es mucho más barato. No hay elecciones, no hay votaciones, no se le pregunta a la gente absolutamente nada, es simplemente un Estado totalmente controlado, pero no para la gente ni para el buen vivir, sino para controlar las instituciones y que no haya participación”.

Por su parte, Julio César Iglesias aseguró que si hay resultados concretos son irrelevantes porque ese no es el foco principal.

Senado se prepara para votar consulta popular

“Si hay resultados concretos es irrelevante porque el objetivo fundamentalmente es financiar la campaña del Pacto Histórico para 2026. Es evidente que no van a obtener el umbral, es muy difícil que ocurra eso, pero se calienta la campaña para el 2026, se mueven las bases, se organiza electoralmente el Pacto Histórico. Cualquier persona que salga a votar, sí o no, el gobierno va a reclamar eso como una legitimación de su mandato y pues por eso el fondo del asunto, que es supuestamente mejorar las condiciones laborales de los trabajadores”, explicó.

También aseguró que realmente “empeora la situación de los trabajadores colombianos porque el 57, 58% de los trabajadores colombianos hoy no tienen horas extras, hoy no tienen recargo nocturno, hoy no tienen vacaciones y con esta reforma, pues van a estar más lejos todavía de lograr esos beneficios porque los encarece, encarece la contratación formal y, por lo tanto, empeora la situación de la mayoría de los trabajadores”.

Las próximas horas serán decisivas, con reuniones de bancada del Partido Conservador y de la U que podrían reconfigurar el panorama de votación en el Senado.