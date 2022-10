¿Silla vacía o puja entre los partidos políticos?: lo que pasará con la curul de Rodolfo Hernández

Es oficial. La renuncia de Rodolfo Hernández al Senado no es sorpresiva, pues en su jugada política el representante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción expresó que se sentía más útil administrando que legislando, y por ello, finalmente su renuncia llegó a la mesa directiva del Senado, para ser sometida a discusión durante la plenaria.

Todo apunta a que Hernández tiene su mirada puesta en la Gobernación de Santander, pero eso está por verse en los próximos meses. Sobre qué pasará con el puesto que el santandereano deja en el Congreso no hay muchos precedentes.

Desde el 2018 que existe el Estatuto de Oposición, se determinó que la curul para los segundos más votados en comicios presidenciales es un derecho personal que se asume a título propio y es otorgado en la ley 1909, sin embargo, “hay vacíos de la ley que abren una posibilidad: la de que los partidos políticos inicien un juego por quién se lleva un voto más en el legislativo”. De acuerdo con Isabel Gómez, politóloga, en este momento cualquier bancada pudiese querer otra curul, un voto más sea o no sea a favor del Gobierno, hasta los independientes podrían quererla. Podrían ser los conservadores o el Centro Democrático”.

Para Mauricio Jaramillo, analista político, no hay ninguna posibilidad porque el Estatuto de la Oposición señala que la curul es personal e intransferible. "Entonces lo dramático, si se quiere, es que los diez millones que él consiguió se van a quedar sin representación en el Senado"

Sobre la mesa también hay otra opción, que es lo más probable y lo que por ley debería hacerse. “Lo natural es que no se le dé a nadie, y si entra alguien seria de forma transitoria, como sucedió con el caso de Soledad Tamayo, cuando ocurrió lo de Aida Merlano, por el tipo de curul que tiene y por la perdida de investidura”, dijo Gomez.

Lo que pasaría con el puesto de Hernández en el Congreso podría corresponder a la figura de “silla vacía”, que hace referencia a la acción consagrada en la ley para que los congresistas no tengan un remplazo, pero es usualmente aplicada cuando hay una infracción de quien iba a asumir el cargo. En este caso ocurriría algo similar.

Mauricio Jaramillo explicó a este portal que el hecho de que Hernández no llegará a ese segundo puesto con ningún partido o lista, implica que no hay nadie que pueda reemplazarlo, diferente seria si él hubiera llegado allí con una colectividad. "Lo que se prevé en el Estatuto de la Oposición es que quien ocupara el segundo lugar tenía un mandato. El mandato lo tiene él, no habría nadie con la suficiente representatividad para sustituirlo".

El dinero que le pagarían al santandereano como senador, sería devuelto al Ministerio de Hacienda o quedaría en el erario público.

Según expertos, más allá de su curul, Rodolfo Hernández renunció a la posibilidad de hacer política a nivel nacional. Lo que más se le cuestiona al empresario es que dejo 'en el aire' a esas diez millones de personas que votaron por él, una decisión que evidentemente no fue tomada a la ligera.

Podría decirse que el juego de Hernández implicó una especie de canje, en el que pesó más su intención de lanzarse a la Gobernación de Santander, que ser la cabeza de la oposición. "No estaba en capacidad de hacer contrapeso, pero él podría tratar de utilizar esa Gobernación para hacer oposición a Petro, ha ocurrido en muchos países de Latinoamérica, no sería la primera vez".

Su política no solo es excéntrica sino arriesgada, pero la pregunta que queda sobre la mesa es si el departamento no le cobrará el haber renunciado.

