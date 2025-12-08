Ministro de Defensa lanzó una nueva hipótesis sobre la autoría del crimen de Miguel Uribe: ¿qué dijo?

Han pasado dos meses desde que el país conoció la noticia del atentado del senador y candidato Miguel Uribe Turbay.

Y, aunque la investigación avanza, las autoridades aún no han establecido con certeza quién dio la orden para ejecutar el ataque.

Este martes, durante una ceremonia de ascenso a generales, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó nuevas declaraciones que amplían el panorama de las hipótesis sobre la autoría del crimen.

En su intervención, el jefe de la cartera de Defensa afirmó que todas las organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico se encuentran bajo investigación por su posible relación con el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Entre estas estructuras, mencionó al Ejército de Liberación Nacional (ELN), señalando que su presencia en zonas limítrofes con Venezuela y las labores operativas en curso los ubican dentro de la línea investigativa.

El ministro también se refirió a alias Zarco Aldinever, cabecilla de la Segunda Marquetalia, quien, según información de inteligencia, tendría vínculos con el crimen. Recordó que un día antes circuló la versión de que este jefe guerrillero habría sido asesinado, pero aclaró que no existe confirmación oficial de su muerte:

“La certeza la tendríamos es viendo el cuerpo y que un organismo totalmente legalmente constituido diga: ‘Sí, sí está muerto’”, puntualizó Sánchez.

Sobre la hipótesis que involucra al ELN, el ministro indicó que no está descartada, aunque subrayó que tampoco se ha confirmado plenamente. Explicó que la investigación continúa analizando a todos los actores que se financian con el narcotráfico para establecer cuál de ellos tuvo relación directa con el atentado que acabó con la vida del senador.

Mientras tanto, en la Casa de Nariño se desarrollaba un Consejo de Seguridad para evaluar los avances de las pesquisas y reforzar las estrategias de protección electoral. El Gobierno busca articular a todas las entidades para garantizar el normal desarrollo del proceso democrático y establecer un plan de acción frente a este caso.

Sánchez anunció que, posteriormente, se llevaría a cabo un Consejo de Ministros en el que se abordará nuevamente el asesinato de Uribe Turbay. En esta reunión se definirá cómo será la participación del Gobierno Nacional en las honras fúnebres y quiénes representarán al Ejecutivo durante el último adiós al senador y candidato.

