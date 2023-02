Confidencial: Daniel Quintero reconoció que ya conocía a contratista imputado por Buen Comienzo

El alcalde Daniel Quintero anunció hoy una importante noticia para el país. Le solicitó al presidente, Gustavo Petro, congelar los precios de la energía en los que ETB, empresa pública de Medellín, tiene incidencia. Esto con el fin de lograr una pausa en el establecimiento de precios que han subido su tarifa en los últimos meses para millones de personas con la consecuencia de pagar energía y servicios públicos generales más caros, además de la inflación en los alimentos.

El presidente ya asumió vía decreto las funciones de regulador de la CREG durante los próximos tres meses por lo que es predecible que ejecute la solicitud del alcalde. Sin embargo, Quintero dio otra noticia importante este viernes 24 de febrero en una entrevista con La FM.

Henry Paulison Gómez y Buen Comienzo

El alcalde respondió sí haber conocido a Henry Paulison Gómez, representante legal de la organización Colombia Avanza, antes de que esta misma firmara los contratos para el programa Buen Comienzo con la Secretaría de Educación, que tienen a Gómez imputado por la Fiscalía General.

Esos dos contratos por alrededor de 27.000 millones de pesos también concluyeron en la renuncia de la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, a quien se le ordenó una medida de aseguramiento en su contra para que permanezca en casa por cárcel mientras que continúan las audiencias y el posible juicio.

Gómez, en cambio, no tuvo una medida de aseguramiento decidida en su contra. Pero es quien se vio beneficiado por los millonarios contratos para Colombia Avanza. La Alcaldía argumenta que la Contraloría no encontró ninguna irregularidad en los contratos y que los recursos, firmados en urgencia manifiesta durante la pandemia, llegaron a puerto. Es decir que la alimentación de los niños y niñas no se puso en riesgo.

En la entrevista, el alcalde Quintero reconoció su contacto con Paulison. “En Medellín uno conoce a todo el mundo. Sí lo conocí, una relación normal. La que tienes con una persona que conoces, que sabes que es un contratista y que hace parte y trabaja con la administración en otros proyectos de la Alcaldía. Él ya había prestado servicios en la Alcaldía en otros productos, en la Gobernación, en el ICBF. Había contratado más de 200.000 millones de pesos en el pasado”, explicó Quintero.

Agregó que es falso que Paulison hubiera aportado recursos a su campaña, como se rumoraba en Medellín. “Se dijo que ellos habían financiado nuestra campaña; ahí están nuestras cuentas. Falso de toda falsedad”, puntualizó. No respondió si alguna vez había estado de fiesta con el contratista.

Las audiencias por la imputación a la secretaria de Educación

Esto es importante por el contexto. Buen Comienzo inició un cambio de contratistas al inicio de la Alcaldía Quintero. El programa ha sido uno de los más celebrados en política pública de alimentación para niñez, infancia y adolescencia durante décadas en Medellín y sus regiones. Pero sorpresivamente la Alcaldía decidió cambiar a los contratistas. Eso generó una polémica de trascendencia nacional con alertas de lo que podría pasar en el futuro. Tiempo después, Colombia Avanza de Henry Paulison Gómez resultó beneficiaria de los contratos para operar parte del programa.

La Fiscalía indagó y encontró razones para imputar a la secretaria de Educación, la directora del programa y el empresario, cercano al alcalde.

La Alcaldía insiste en argumentar que no se perdieron recursos y que el programa se ejecutó a cabalidad con el visto bueno de la Contraloría, pero las audiencias continuarán en los próximos días.