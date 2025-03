Radiografía del Gobierno Nacional tras la entrevista de Francia Márquez en Noticias RCN

Francia Márquez habló con Noticias RCN en entrevista con el director del noticiero, José Manuel Acevedo, en donde detalló diferentes situaciones que se están presentando al interior del Gobierno Nacional y lo que se vendrá de cara a las elecciones del 2026.

En la Mesa Ancha de Noticias RCN, los analistas hablaron sobre las declaraciones de la vicepresidenta de Colombia, haciendo una radiografía de la situación actual del Gobierno y de lo que ha sido su gestión durante estos años.

¿Qué conclusiones quedaron tras la entrevista de Francia Márquez?

Para el invitado del día, Julián Quintana, exdirector del CTI de la Fiscalía, esta entrevista "es la radiografía de cómo el gobierno hoy está muy mal en gobernabilidad. Cuando ella dice que no aspira a la presidencia, es un diagnóstico muy coherente frente a que las próximas elecciones seguramente no van a tener ninguna posibilidad electoral".

Asimismo, señaló que Francia Márquez dejó ver que está relegada al interior del gabinete presidencial. "Creo que también queda evidenciado cómo Francia está relegada del gobierno y cómo, llamándolo coloquialmente, le ha tocado tragarse unos sapos, como es Laura Sarabia, como es Armando Benedetti".

Finalmente, indicó que la entrevista "lo que muestra es que la izquierda está fraccionada, que Francia Márquez tiene un proyecto totalmente diferente al del presidente Petro. Y además de eso, que hoy no tienen gobernabilidad".

Francia Márquez y su papel en la política

Julio César Iglesias usó una frase de la vicepresidenta para definir la situación. "Francia hizo el mejor resumen de la gestión de este gobierno cuando dijo 'mi gente me dice que estaba mejor antes de que yo fuera vicepresidente'. Esta frase la incluyen en la nota de la entrevista. Yo creo que esa frase es lapidaria porque es el resumen general de cuál ha sido la gestión de todo el gobierno, pero también su gestión como vicepresidenta".

Iglesias complementó diciendo. "Francia Márquez ha hecho política desde el papel de víctima, pero no es suficiente. No estoy diciendo que las víctimas en este país merezcan algún tipo de desprecio, algún tipo de marginación, para nada. Pero para los ciudadanos no es suficiente esa postura. Se necesita una postura de responsabilidad".