“Sin rencores, disculpen las molestias”: el mensaje que dejaron los ladrones en una escuela tras robar comida para 58 niños en Antioquia

Ladrones ingresaron a las instalaciones de un centro de desarrollo infantil en el corregimiento de Santa Rita, en el municipio de Andes, al suroeste de Antioquia.

Los sujetos se llevaron los insumos destinados al programa de alimentación escolar con el que se alimentan a diario 58 niños de la zona.

Entre los artículos robados se encuentran arroz, carne, huevos y otros víveres esenciales para la nutrición de los niños.

RELACIONADO Padre y su pareja son detenidos por presunto abuso sexual contra niño de 11 años en Bogotá

Junta de Acción Comunal de Santa Rita rechazó el robo de alimentos

Un acto que desconcertó a la comunidad fue que los ladrones dejaron una nota en la pared que decía: “Sin rencores. Disculpen las molestias. Todos somos hijos de Dios, tenemos hambre”, un mensaje que fue interpretado como justificación a sus acciones.

"En horas de la noche, personas inescrupulosas ingresaron a las instalaciones del CDI y realizaron un robo significativo de alimentos destinados a la alimentación de los menores", informó en un comunicado la Junta de Acción Comunal de Santa Rita, en el que también hicieron un llamado a la comunidad a “rechazar la violencia y el irrespeto”.

RELACIONADO Rescataron a las dos niñas indígenas secuestradas por disidencias de las Farc en Cauca

En su comunicado, la JAC también informó que el CDI “se vio obligado a suspender la atención el día de hoy para realizar labores de desinfección y revisión de seguridad, afectando la prestación del servicio a los niños y niñas del corregimiento".

Inician investigaciones para hallar a los responsables del robo en Andes

Las autoridades locales iniciaron una investigación para dar con los responsables de este acto delictivo. Mientras tanto, la comunidad educativa se encuentra en proceso de reforzar las medidas de seguridad en las instalaciones para prevenir futuros incidentes.

La comunidad local se movilizó para apoyar al CDI y buscar soluciones que permitan restablecer el servicio de alimentación lo antes posible.