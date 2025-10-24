CANAL RCN
Colombia Video

“Sin rencores, disculpen las molestias”: el mensaje que dejaron los ladrones en una escuela tras robar comida para 58 niños en Antioquia

Los ladrones dejaron un mensaje escrito en una de las paredes del centro de desarrollo infantil luego de robar los alimentos.

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
08:53 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Ladrones ingresaron a las instalaciones de un centro de desarrollo infantil en el corregimiento de Santa Rita, en el municipio de Andes, al suroeste de Antioquia.

VIDEO | Niño fue brutalmente golpeado por un compañero en un presunto caso de matoneo en Cartagena
RELACIONADO

VIDEO | Niño fue brutalmente golpeado por un compañero en un presunto caso de matoneo en Cartagena

Los sujetos se llevaron los insumos destinados al programa de alimentación escolar con el que se alimentan a diario 58 niños de la zona.

Entre los artículos robados se encuentran arroz, carne, huevos y otros víveres esenciales para la nutrición de los niños.

Padre y su pareja son detenidos por presunto abuso sexual contra niño de 11 años en Bogotá
RELACIONADO

Padre y su pareja son detenidos por presunto abuso sexual contra niño de 11 años en Bogotá

Junta de Acción Comunal de Santa Rita rechazó el robo de alimentos

Un acto que desconcertó a la comunidad fue que los ladrones dejaron una nota en la pared que decía: “Sin rencores. Disculpen las molestias. Todos somos hijos de Dios, tenemos hambre”, un mensaje que fue interpretado como justificación a sus acciones.

"En horas de la noche, personas inescrupulosas ingresaron a las instalaciones del CDI y realizaron un robo significativo de alimentos destinados a la alimentación de los menores", informó en un comunicado la Junta de Acción Comunal de Santa Rita, en el que también hicieron un llamado a la comunidad a “rechazar la violencia y el irrespeto”.

Rescataron a las dos niñas indígenas secuestradas por disidencias de las Farc en Cauca
RELACIONADO

Rescataron a las dos niñas indígenas secuestradas por disidencias de las Farc en Cauca

En su comunicado, la JAC también informó que el CDI “se vio obligado a suspender la atención el día de hoy para realizar labores de desinfección y revisión de seguridad, afectando la prestación del servicio a los niños y niñas del corregimiento".

Inician investigaciones para hallar a los responsables del robo en Andes

Las autoridades locales iniciaron una investigación para dar con los responsables de este acto delictivo. Mientras tanto, la comunidad educativa se encuentra en proceso de reforzar las medidas de seguridad en las instalaciones para prevenir futuros incidentes.

La comunidad local se movilizó para apoyar al CDI y buscar soluciones que permitan restablecer el servicio de alimentación lo antes posible.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Reforma a la Salud

Andrés Forero explicó detalles del “decretazo a la salud” que suspendió el Consejo de Estado

Bogotá

Video | Hombre fue capturado en Transmilenio con arma de fuego: tenía antecedentes por homicidio

Inseguridad en Bogotá

VIDEO | Capturan a hombre armado justo cuando intentaba cometer un homicidio en plena vía de Bogotá

Otras Noticias

Viral

Mujer abrió el ataúd de un hombre para bañarlo y cambiarlo en Santander: video impactante

Video impactante en Santander: mujer sacó un ataúd del cementerio para bañarlo, cambiarlo y llevarle cervezas.

Bancolombia

Bancolombia explica por qué están caídos sus servicios este viernes: ¿Cuándo se reestablecerán?

Miles de usuarios de Bancolombia y Nequi buscan respuestas sobre las fallas en sus aplicaciones. La entidad detalla qué ocurre con sus servicios digitales.

Estados Unidos

Estados Unidos confirma nuevo ataque a una embarcación en el Caribe "operada por el Tren de Aragua"

Fútbol Profesional Colombiano

Histórico equipo del fútbol colombiano amenaza con cambiar de ciudad para jugar

Secretaría de Salud

¿Vacunarse a altas horas de la noche? La nueva apuesta de Bogotá para inmunizar a sus ciudadanos