Judicializan a entrenador de fútbol que habría transmitido material de contenido sexual de menores

En un operativo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación y la Agencia de Investigación de Seguridad Nacional de Estados Unidos, las autoridades lograron la captura y judicialización de Luis Fernando Palacio Sinisterra.

A la cárcel entrenador de futbol que transmitía material sexual de menores

El hombre, un entrenador de fútbol de 37 años, es señalado de producir y difundir material de contenido sexual de menores de edad.

Según el material probatorio recaudado, Palacio Sinisterra aprovechaba su rol como instructor deportivo en la ciudad de Medellín para establecer vínculos con los menores.

Luego, utilizaba su posición de autoridad para ganarse la confianza de sus alumnos y, posteriormente, instrumentalizarlos con fines ilícitos.

Los hechos bajo investigación habrían ocurrido entre diciembre de 2024 y julio de 2025.

"El material probatorio da cuenta de que los hechos se habrían registrado entre diciembre del 2024 y de julio del 2025 en Medellín (Antioquia). Palacio Sinisterra, de 37 años, se habría valido de su posición como entrenador de fútbol para acercarse a una de las víctimas, ganarse su confianza e instrumentalizarla", indicó la Fiscalía.

Las labores de inteligencia digital permitieron rastrear la actividad delictiva en plataformas virtuales, donde se identificaron 60 archivos, entre fotografías y videos con contenido explícito.

Por otro lado, la Fiscalía indicó que se tiene el registro de al menos cinco víctimas, cuyas edades oscilan entre los 13 y 16 años.

Tras conocerse los detalles del caso, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes de Medellín le imputó formalmente el cargo de pornografía con menor de 18 años.

Almacenaba y transmitía material de contenido sexual de menores: fue enviado a la cárcel

Durante las audiencias preliminares y a pesar de las pruebas presentadas, el procesado no aceptó los cargos.

Sin embargo, ante la gravedad de los hechos y el riesgo potencial para la comunidad, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, donde deberá esperar el avance de su proceso judicial.